Apple iPhone 13: a questo PREZZACCIO è da acquistare subito

Vola subito su Amazon per approfittare di una mega offerta che ti permette di acquistare il fantastico e potente Apple iPhone 13 a un prezzaccio. Mettilo subito in carrello a soli 699 euro, invece di 939 euro. Grazie al 26% di sconto risparmi esattamente 240 euro. Niente male vero? Però devi essere veloce perché le scorte si stanno assottigliando visto il vantaggio che questa promozione offre.

Inoltre, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate. Questo sistema lo attivi selezionando Cofidis al momento del check out. Seguendo le istruzioni a video ottieni un finanziamento su misura per questo ordine. Oggi è il giorno giusto per avere un iPhone 13 tra le mani! Non perdere altro tempo e scopri tutta la sua potenza.

Apple iPhone 13: oltre ogni limite

Con Apple iPhone 13 128GB puoi fare tutto quello che vuoi. Oltre ogni limite, il suo processore A15 Bionic è in grado di gestire le operazioni più dure. App e giochi impegnativi sono uno scherzo per questo chip realizzato appositamente per performance estreme. Anche il multitasking è un gioco da ragazzi. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fantastico. Colori vivi, dettagli perfetti e fluidità al massimo. La doppia fotocamera scatta foto sensazionali in ogni condizione di luce.

Approfitta ora dell’iPhone 13 a soli 699 euro, invece di 939 euro. Ovviamente questa super offerta è dedicata ai clienti Prime. Se ancora non ti sei abbonato, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.