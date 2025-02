Apple iPhone 13 a prezzo imperdibile su eBay: solo 488€

Il vantaggio di scegliere un Apple iPhone 13 come compagno di giornate è il suo prezzo conveniente e le prestazioni elevate a cui ti dà accesso. In pratica si tratta di un ottimo best buy, soprattutto oggi che è in offerta speciale su eBay a un prezzo imperdibile. Acquistalo ora a soli 488,95€, invece di 729,90€. Grazie a questa promozione te lo stai aggiudicando con uno sconto del 33%. Pazzesco vero?

Eppure è così. E con eBay hai anche la consegna gratuita garantita per tantissime destinazioni. Inoltre, come non approfittare del tasso zero a disposizione? Scegliendo PayPal o Klarna è possibile pagare questo ordine in 3 rate senza interessi. La prima rata al momento dell’acquisto, mentre le altre due nei mesi successivi. In questo modo ti aggiudichi l’offerta pagando un po’ alla volta.

Apple iPhone 13 128GB è la scelta ideale per chi non è ossessionato dall’ultimo modello di smartphone, ma ama unire prestazioni a ottimo prezzo. L’affare del giorno è pronto, ma la quantità disponibile è limitata. Quindi, se vuoi aggiudicarti gli ultimi pezzi disponibili, ti consigliamo di essere veloce. Solo così potrai fare il miglior risparmio possibile.

Apple iPhone 13: la scelta furba per chi vuole risparmiare senza rinunce

Con un Apple iPhone 13 tra le mani hai tutto quello che cerchi senza rinunce a un prezzo incredibilmente conveniente. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora al 33% di sconto su eBay! Si tratta di un’occasione imperdibile, che potrebbe terminare molto velocemente vista l’elevata richiesta di queste ore. Ma cosa ha da offrirti questo smartphone che ha qualche anno, ma sembra recentissimo?

Primo fra tutti un design moderno e senza tempo, ancora molto attuale nonostante alcune primavere. La scocca e il vetro sono resistenti a urti, graffi, acqua e polvere. Sfruttalo ovunque tu sia, senza troppe preoccupazioni. Il display da 6,1 pollici è ampio e assicura ottime immagini grazie alla tecnologia Super Retina XDR.

La batteria dura tutto il giorno, riportandoti a sera con ancora energia da sfruttare. La doppia fotocamera regala scatti professionali e video coinvolgenti. Cosa aspetti? Acquista Apple iPhone 13 a soli 488,95€, invece di 729,90€.