Apple iPhone 14: addio al notch e nuova fotocamera

I nuovi iPhone 13 saranno in vendita dal 24 settembre, ma gli utenti possono già ordinare il loro modello preferito sul sito di Apple e su Amazon. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha già fornito alcune previsioni sugli iPhone 14, tra cui l'eliminazione del notch e la presenza di una nuova fotocamera da 48 megapixel.

iPhone 14 con fotocamera in-display

Gli iPhone 13 hanno un notch più piccolo rispetto a quello degli iPhone 12. Secondo Ming-Chi Kuo, gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno un design “hole-punch”, ovvero un foro in corrispondenza della fotocamera frontale, come in molti smartphone Android. Ciò significa che i sensori per il Face ID (riconoscimento facciale) verranno spostati sotto lo schermo. Per iPhone 14 e iPhone 14 Max non si prevede invece nessuna novità estetica, quindi conserveranno il notch.

La serie sarà composta da due modelli con display da 6,1 pollici (iPhone 14 e iPhone 14 Pro) e due modelli con display da 6,7 pollici (iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max). Non è previsto un modello “mini”, quindi il recente iPhone 13 mini sarà l'ultimo. L'altra novità degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarà la fotocamera posteriore da 48 megapixel.

L'annuncio degli iPhone 14 è previsto nella seconda metà del 2022. All'inizio del prossimo anno dovrebbe invece debuttare un nuovo iPhone SE con processore aggiornato e modem 5G. Non ci saranno però modifiche estetiche, quindi rimarrà il pulsante Home con Touch ID.

Secondo l'analista, Apple introdurrà il Touch ID sotto lo schermo nel 2023 con gli iPhone 15, mentre il primo iPhone pieghevole dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, per cui potrebbero rivelarsi errate.