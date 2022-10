Apple iPhone 14 Plus è DISPONIBILE su Amazon

Apple iPhone 14 Plus è ora disponibile su Amazon. Approfittane subito e metti nel carrello la versione da 128GB a soli 1179 euro. Il vantaggio di acquistarlo su Amazon è la velocità di consegna e la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero.

Infatti, potrai dividere l’ordine in 5 rate mensili da 235,80 euro al mese, senza interessi. Scegli Amazon Prime e scopri tutti i benefici garantiti da questo incredibile servizio. Attivando una prova gratuita avrai prezzi speciali, consegna e reso gratuiti, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Apple iPhone 14 Plus è davvero speciale! Scopri cosa vuol dire guardare il tuo mondo digitale da un grande display. Lo schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici è un vero e proprio cinema portatile da avere sempre con sé.

Apple iPhone 14 Plus lo acquisti su Amazon: adesso sì che è festa

Partono gli ordini per Apple iPhone 14 Plus anche su Amazon. Un’incredibile opportunità poter mettere nel carrello il nuovo modello Made in Casa Cupertino direttamente dal colosso dello shopping online. Acquistalo a 1179 euro, oppure a rate da 235,80 euro al mese, tasso zero.

Il nuovo Apple iPhone 14 è davvero fantastico. Con il chip A15 Bionic, ancora più perfezionato, garantisce velocità e potenza in qualsiasi condizione. Non teme nemmeno le app e i giochi più pesanti. E con il suo display da 6,7 pollici tutto sarà ancora più chiaro e dettagliato.

Su Amazon sono disponibili tutte le versioni. Puoi scegliere quella da 128GB, 256GB e 512GB. Ma è anche disponibile in tutte le colorazioni possibili. Quindi non ti resta che sbrigarti per scegliere il modello che fa per te e cliccare sul link così da acquistarlo con tantissimi vantaggi.

128GB a 1179€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

a 1309€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro 512GB a 1569€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.