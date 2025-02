Apple iPhone 15 da 233€ e Tasso Zero su eBay

Con eBay il risparmio non è solo conveniente per il prezzo, anche per tutti i vantaggi inclusi. Cosa stai aspettando? In questo momento l’ottimo Apple iPhone 15 128GB è in offerta speciale a un prezzo super. Acquistalo adesso da soli 233€ al mese, per 3 mesi a tasso zero. Grazie a questa occasione lo paghi un po’ alla volta a soli 699€! Niente male vero?

Hai già capito che, con questo prezzo e la possibilità di pagare a rate e senza interessi, sta andando a ruba. Quindi devi essere particolarmente veloce ad aggiungerlo in carrello e concludere l’ordine prima che l’offerta finisca in sold out. Così ti assicuri un ottimo smartphone iOS a un prezzo decisamente competitivo. Ma con eBay hai anche altri vantaggi inclusi.

Infatti, insieme all’offerta per questo Apple iPhone 15 128GB hai anche la consegna gratuita e la Garanzia Cliente eBay. La spedizione senza costi aggiuntivi si può attivare su tantissime destinazioni in Italia. Grazie a questa occasione risparmi davvero. Approfitta subito dell’occasione che eBay ti sta regalando con questo top di gamma.

Apple iPhone 15: tutto quello che cerchi e anche di più

Se sei alla ricerca di uno smartphone veloce, fluido e affidabile, Apple iPhone 15 è la risposta alle tue ricerche. Questo telefono è anche di più. Infatti, grazie al supporto longevo di Casa Cupertino, hai assicurati gli aggiornamenti alle versioni più recenti del sistema operativo per parecchi anni, senza perdere in fluidità e capacità. Cosa aspetti? Acquistalo ora in offerta su eBay!

Stai facendo l’affare del giorno. Dotato del processore A16 Bionic, questo telefono è in grado di sostenere processi impegnativi senza mai cedere. Il multitasking sarà un gioco da ragazzi e potrai divertirti con qualsiasi gioco, anche tra i più processocentrici e dalla grafica impegnativa.

Dotato di Dynamic Island, hai sotto controllo tutte le notifiche oltre che la musica che stai ascoltando o le chiamate in corso. La batteria aggiornata assicura un’autonomia lunga tutto il giorno senza problemi. Acquista ora Apple iPhone 15 a soli 233€ al mese a tasso zero per 3 mesi.