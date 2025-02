Apple iPhone 15 è il melafonino da comprare: prezzo basso anche a 5 rate

Se è arrivata l’ora di acquistare un nuovo smartphone e non vuoi dire addio ad iOS come sistema operativo, un nuovo iPhone deve essere scelto. Puntare alla nuova serie oppure concludere l’affare del secolo con Apple iPhone 15 128GB? Bellissimo e disponibile in colorazione verde, il melafonino della serie scorsa ha tutte le carte in regola per stupirti. A soli 699€ su Amazon, con uno sconto del 20%, è un best buy della categoria e se vuoi puoi pagare anche con 5 rate senza interessi. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Apple iPhone 15 128GB, lo smartphone di cui non fare a meno

Apple iPhone 15 128GB è lo smartphone che rende ogni sogno realtà. Anche se appartiene alla serie precedente, questo modello ha tutte le novità più salienti e se non ti interessa avere un tasto aggiuntivo per controllare la fotocamera, allora non farti dubbi: è quello che fa al caso tuo. Disponibile in colorazione verde, ha un’estetica curata nei minimi particolari con un bordi arrotondati e un’ergonomia eccellente anche per l’utilizzo con una sola mano.

Inizia a stupirti con il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici che vanta una gamma cromatica infinita e una risoluzione elevata. Contenuti streaming, app e gaming mobile diventano all’ordine del giorno grazie anche al Chip A16 Bionic, uno dei più potenti del marchio. Altra caratteristica da non sottovalutare è la presenza della Dynamic Island che rende la visione ancora più ampia e dinamica, per l’appunto, con notifiche e attività in tempo reale.

La fotocamera migliora e non di poco con un obiettivo principale da 48mp e un teleobiettivo 2x per scattare fotografie ancora più belle e poter immortalare i tuoi ricordi in video che sfidano la qualità cinematografica. E poi non solo la batteria ti porta a fine giornata senza timori, ma ora quando ricarichi il tuo iPhone hai bisogno di un semplice cavo USB-C.

Con appena 699€ su Amazon, Apple iPhone 15 128GB diventa tuo con un click e grazie a uno sconto del 20%, completa l’acquisto ora.