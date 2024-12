Apple iPhone 15 preso d'assalto a questo prezzo su eBay

Letteralmente preso d’assalto, l’ottimo Apple iPhone 15 128GB in offerta su eBay è un vero e proprio best buy. Il motivo è proprio il prezzo super competitivo della promozione. Acquistalo ora a soli 674,49€, invece di 959€ (prezzo di listino ufficiale). Si tratta di un’occasione irresistibile per te che cerchi uno smartphone top di gamma senza voler spendere una fortuna.

Ricordati di sfruttare il Coupon SMARTDEC24 per ottenere questo extra 10% sul prezzo già scontato. Grazie a questa opportunità ti assicuri un telefono estremamente competitivo che assicura un’esperienza coinvolgente e soddisfacente grazie all’ecosistema generato da iOS 18. Inoltre, essendo integrata anche la Dynamic Island hai sempre tutto sotto controllo, notifiche incluse. Insomma, un vero e proprio gioiellino da non farsi scappare a questo prezzo.

Tra l’altro, grazie ai vantaggi inclusi con eBay, puoi anche decidere di pagare l’intero ordine in 3 rate a tasso zero. Devi solamente selezionare PayPal e la sua opzione “Paga in 3 rate” per ottenere questo mini finanziamento. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa.

Apple iPhone 15: la scelta senza pentimento

Scegli Apple iPhone 15 e non te ne pentirai. Questo smartphone di ultima generazione, pur non essendo l’ultimo modello di Casa Cupertino, assicura prestazioni elevate e un’esperienza utente decisamente elevata e piacevole. Tra l’altro, acquistando ora su eBay a questo prezzaccio, hai anche la Garanzia di 24 mesi inclusa.

Il chip A16 Bionic è in grado di sostenere qualsiasi app e gioco, anche i più impegnativi. Inoltre, il multitasking è estremamente fluido anche in condizioni dove le richieste energivore sono elevate. Puoi goderti qualsiasi funzionalità senza alcun problema o limitazione. La batteria dura tantissimo, assicurandoti un giorno e più.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è una vera e propria opera d’arte. I colori sono vivaci e i dettagli precisi. La doppia fotocamera punta e scatta assicura foto e video professionali, anche senza essere un professionista. Acquista ora Apple iPhone 15 128GB a soli 674,49€ con SMARTDEC24.