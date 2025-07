Apple iPhone 15: prezzo ridicolo su eBay, ultimi pezzi

Apple iPhone 15 128GB oggi è un vero e proprio best buy su eBay. Grazie all’attuale prezzo ridicolo è la scelta perfetta per assicurarsi uno smartphone senza compromessi sulla qualità risparmiando. Cosa stai aspettando? Aggiudicatelo ora a soli 624,90 euro! Si tratta di un’ottima offerta, ma sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili.

Per ottenere questo prezzo è necessario inserire il Coupon PSPRLUG25 nell’apposita sezione “Codici Sconto” che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Ti consigliamo di scegliere PayPal o Klarna per pagare in 3 rate a tasso zero. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa per la maggior parte delle destinazioni in Italia.

Apple iPhone 15: tanta qualità a un prezzo ottimo

Ottimo prezzo quindi per l’eccellente Apple iPhone 15 128GB. Approfitta subito di questa occasione. Ordinalo adesso a soli 624,90 euro! Sono rimasti pochissimi pezzi disponibili, che si contano sulle dita di una mano. Quindi ti consigliamo di essere veloce a concludere questo ordine.

Dotato dell’ottimo Chip Apple A16 Bionic offre prestazioni elevate con tutte le app e tutti i giochi disponibili sull’App Store di Apple. Anche in multitasking tutto risulta estremamente fluido e privo di rallentamenti. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è semplicemente perfetto.

La doppia fotocamera con sistema punta e scatta assicura foto eccellenti, immortalando in un attimo ciò che vedi, per cogliere subito la bellezza del momento. Ottima anche la batteria che assicura un’autonomia lunga tutto il giorno con una sola ricarica. Acquistalo a soli 624,90 euro con PSPRLUG25.