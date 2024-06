Apple iPhone 15 Pro Max da 256GB scontato di ben 290€ su Amazon

Amazon lancia una promozione imperdibile per gli appassionati di tecnologia: l’Apple iPhone 15 Pro Max da 256GB è in vendita a soli 1.199 euro, rispetto al prezzo originale di 1.489 euro. Un risparmio significativo di 290 euro, che rende questo top di gamma più accessibile.

Apple iPhone 15 Pro Max: un concentrato di tecnologia

L’iPhone 15 Pro Max è il modello più avanzato della gamma Apple, dotato di caratteristiche tecniche eccezionali che lo rendono uno dei migliori smartphone sul mercato. A prima vista spicca lo splendido display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120Hz quando servono prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile: non dovete nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo.

Il cuore pulsante è il chip A17 Pro che offre prestazioni elevate e un’efficienza energetica superiore, ideale per gaming e multitasking. Da non sottovalutare la splendida tripla fotocamera posteriore con sensori migliorati per foto e video di qualità professionale, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con sette obiettivi professionali a disposizione, l’inquadratura perfetta è a portata di mano. Fate foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP. E con il teleobiettivo 5x su iPhone 15 Pro Max potete zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Al tatto noterete l’utilizzo di materiali premium come per esempio il titanio che offre robustezza e leggerezza, con un design elegante e moderno. Il nuovo connettore USB-C permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usate per il vostro iPhone 15 Pro Max. Ed è compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido. Non solo: con il Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci.

L’offerta di Amazon sull’Apple iPhone 15 Pro Max da 256GB rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo all’avanguardia a un prezzo competitivo. Con un risparmio di 290 euro, è il momento ideale per aggiornare il tuo smartphone e godere delle ultime innovazioni tecnologiche. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: approfittate ora per portare a casa uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato.