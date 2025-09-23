Apple iPhone 15 (quasi) GRATIS su eBay: ultimi pezzi disponibili

Devi essere veloce se vuoi ottenere un Apple iPhone 15 quasi gratis su eBay. Grazie a una delle sue offerte più potenti, il re dello shopping online ha confezionato un affare incredibile. Oggi lo acquisti a soli 569 euro! Si tratta di un prezzo incredibilmente vantaggioso, ma ne sono rimasti veramente pochi prima che la promozione termini in sold out.

Questo smartphone aggiornabile al nuovo sistema operativo di Apple, iOS 26, è la soluzione perfetta per chi cerca qualità e risparmio, senza rinunciare a nulla. Ideale per la quotidianità, questo telefono assicura prestazioni eccellenti e un ottimo comparto fotografico tutto da sfruttare. Inoltre, la batteria ha una buona autonomia, assicurandoti tutta la giornata.

Con consegna gratuita direttamente a casa tua questa offerta ti permette anche di pagare in tre rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Un’opportunità sicuramente incredibile per aggiudicarti un prezzo vincente potendo pagare senza affanno. Il primo pagamento viene addebitato al momento dell’acquisto e gli altri due nei mesi appena successivi.

Apple iPhone 15: bello e veloce, ancora!

Apple iPhone 15 è uno smartphone ancora veloce. Il processore Apple A16 Bionic assicura prestazioni elevate, nonostante non stiamo parlando del nuovo modello. Approfitta adesso dell’ottima offerta disponibile su eBay. Compralo a soli 569 euro. Un’occasione sicuramente imperdibile e particolarmente vantaggiosa.

Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vivaci e dettagli incredibili. Questo telefono è una vera furia sia per le attività quotidiane, come telefonate, chat, email, navigazione e acquisti online, sia per l’intrattenimento più spinto, come film, serie, giochi e molto altro ancora. Divertiti senza alcun limite grazie a questo gioiellino.

In questo momento lo paghi veramente poco su eBay. Ordinalo ora a soli 569 euro.