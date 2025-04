Apple iPhone 16 128GB in REGALO su Amazon

Al momento, salvo esaurimento scorte anticipato, il nuovo Apple iPhone 16 128GB è in offerta speciale su Amazon. Il re dello shopping lo sta letteralmente regalando. Infatti, un prezzo così non si era mai visto prima. Cosa stai aspettando? Approfitta di tutti i vantaggi dell’acquisto Amazon Prime. Mettilo in carrello a soli 769 euro, invece di 979 euro.

Uno sconto del 21% per un risparmio di ben 210 euro per questo gioiellino. Insomma, un vero e proprio affare del giorno che ti consigliamo di concludere velocemente, finché sei ancora in tempo. I vantaggi con Amazon su questo ordine però non finiscono qui.

Infatti, oggi è anche possibile scegliere l’opzione “Pagamenti rateali”. In pratica, direttamente con Amazon e non con una finanziaria, puoi scegliere di pagare il tuo nuovo iPhone 16 128GB a partire da 153,80 euro al mese, per 5 rate mensili a tasso zero. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Apple iPhone 16 128GB: un vero miracolo su Amazon

Apple iPhone 16 128GB è in offerta speciale su Amazon che ti permette di entrare nella nuova tecnologia di Casa Cupertino a un prezzo incredibile. Oggi è tuo a soli 769 euro se lo acquisti prima che finiscano le scorte. Sta andando a ruba, quindi devi essere molto veloce. E poi hai anche il tasso zero di Amazon, per pagarlo in 5 rate senza interessi.

Il nuovo chipset A18 è pazzesco. Un processore incredibilmente ben fatto, capace di raggiungere livelli di prestazione eccellenti. Apple Intelligence è pienamente supportata, così come tutte le app e tutti i giochi disponibili su Apple App Store. Vivi un’esperienza indimenticabile ogni giorno grazie a questo smartphone iOS decisamente potente.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala immagini dai colori vivaci e dettagli incredibili. La quasi assenza di cornici rende tutto ancora più immersivo. E poi c’è lei, la batteria lunga tutto il giorno per un’autonomia sorprendente e senza preoccupazioni. Acquista ora il tuo iPhone 16 128GB a soli 769 euro!