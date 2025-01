Apple iPhone 16 256GB scende a un prezzo SHOCK: anche a 5 rate

Se da tempo hai considerato l’acquisto di un nuovo smartphone, oggi è il giorno in cui effettui veramente l’acquisto. Apple iPhone 16 nel taglio da 256GB è disponibile ad un prezzo più che ottimo. In colorazione Blu Oltremare e con tutte le nuove tecnologie che la serie ha introdotto nel mercato smartphone. Lo acquisti a soli 999€ su Amazon con uno sconto del 10% da non trascurare, se vuoi paghi anche con le 5 rate mensili senza interessi.

Apple iPhone 16 256GB, tutto quello che c’è da sapere

Una delle colorazioni più ambite della nuova serie con una tonalità pastello che lascia a bocca aperta. Ci sono poche differenze dal punto di vista estetico ma rimane una certezza: i materiali impiegati sono di prima qualità. In mano ti concede un feeling premium e ti consente di avere tutto quello che stavi cercando.

Il display da 6,1 pollici ha colori brillanti e una risoluzione avanzata. Le applicazioni sono all’ordine del giorno ma naturalmente puoi divertirti anche con streaming e gaming mobile. L’App Store è sempre pronto ad offrirti ciò che desideri.

Il Chip A18 rinnova la potenza dello smartphone con un sistema che è così fluido da non conoscere lag e rallentamenti. Trovi a tua disposizione il tasto Azione con cui puoi personalizzare i comandi e avere a disposizione di click una serie di funzioni intelligenti. Novità assoluta? Il tasto per il Controllo della Fotocamera che ti fa apprezzare ancora di più il doppio obiettivo da 48MP.

Con una batteria che raggiunge le 22 ore di autonomia, la connettività 5G e la ricarica via USB C, iPhone 16 ha molto da mostrarti e da offrirti. Predisposto per il servizio Apple Intelligence, non devi far altro che metterci le mani sopra.

A soli 999€ su Amazon, acquista il tuo Apple iPhone 16 256GB con un solo click. Collegati e approfitta dello sconto del 10%.

Le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.