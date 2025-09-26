 Apple iPhone 16 512GB scontato su eBay: offerta imperdibile a 854€
Su eBay solo per oggi acquisti super scontato il fantastico Apple iPhone 16 512GB in un'offerta imperdibile a soli 854€, anche a tasso zero.
Un’offerta imperdibile solo per oggi la trovi su eBay. Acquista ora Apple iPhone 16 512GB a soli 854,99 euro, invece di 1359 euro. Un’ottima opportunità di risparmio che ottieni solo inserendo il Coupon SETTEMBRE25 che ti dà diritto a un extra sconto del 5% sul prezzo già in promozione. Attivalo adesso e risparmia immediatamente.

Con 512GB di ROM hai tutto lo spazio che cerchi per app, giochi e contenuti multimediali. Non dovrai più preoccuparti dello spazio di archiviazione. Infatti, il tuo mondo starà davvero molto comodo. Inoltre, potresti anche avere diritto alla consegna gratuita direttamente a casa tua. Infatti, con eBay la spedizione senza costi e veloce è spesso inclusa.

Questo gioiellino è con disponibilità limitata. Quindi ti consigliamo di concludere subito quest’ordine a soli 854,99 euro! Si tratta di un risparmio incredibile per questo Apple iPhone 16 512GB che offre prestazioni senza rinunce e Apple Intelligence. Potrai vivere la tua vita smart super comoda grazie a funzionalità incredibili e una potenza eccellente.

Apple iPhone 16 512GB: te ne innamorerai subito

Apple iPhone 16 512GB è decisamente speciale. Il design rinnovato e i materiali di costruzione premium assicurano una qualità eccellente sia nelle prestazioni che nell’utilizzo quotidiano. Ordinalo adesso a soli 854,99 euro con il Coupon SETTEMBRE25. Sta andando a ruba, quindi mettilo subito in carrello e concludi l’ordine velocemente.

899,99 0,00€ -5%
Vedi l'offerta

Essendo dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, sarà un piacere farti intrattenere da contenuti dai colori realistici e vividi oltre che dai dettagli super speciali. La quasi totale assenza di cornici rende tutto ancora più immersivo e coinvolgente. Gioca al tuo gioco preferito finendo in mezzo all’azione come protagonista.

Approfitta dell’iPhone 16 512GB a 854,99€!

Il processore Apple A18 rende tutto più veloce e fluido. Così puoi fare la qualunque senza alcun limite e vivere un’esperienza utente incredibilmente soddisfacente. La doppia fotocamera ti permette di scattare foto super e video da cinema. Ordina ora il tuo Apple iPhone 16 a soli 848,99 euro con SETTEMBRE25, invece di 1359 euro.

Pubblicato il 26 set 2025

