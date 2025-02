Apple iPhone 16 su eBay: offerta shock anche senza coupon

Perché il risparmio è solo con i coupon? Grazie a eBay oggi il nuovissimo Apple iPhone 16 128GB è in offerta shock a un prezzo incredibile. Acquistalo adesso a soli 787€, invece di 979€. Si tratta di un’occasione incredibile, per un risparmio eccezionale. Insomma, una promozione da non perdere assolutamente.

Con meno di 790€ ti aggiudichi l’ultimo nato di Casa Cupertino con tutte le sue specifiche eccellenti che assicurano prestazioni elevate e un’esperienza utente estremamente soddisfacente. Goditi app e giochi in totale fluidità e aspetta che Apple Intelligence rivoluzioni anche la tua vita quando sarà disponibile ad aprile in Italia.

Scegliendo l’acquisto con eBay, non solo risparmi 192€, rispetto al prezzo ufficiale di listino, ma hai anche accesso a tantissimi vantaggi extra davvero molto interessanti. Primo fra tutti la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal e Klarna. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa su tantissime destinazioni.

Apple iPhone 16: semplicemente unico

Apple iPhone 16 128GB è la soluzione ideale per chi cerca uno smartphone recente in grado di integrare funzionalità eccezionali a prestazioni eccellenti. L’ecosistema iOS 18 è perfetto per chi ama un’esperienza utente semplice, immediata e soprattutto efficace. Ecco perché questo telefono è l’occasione da prendere al volo con soli 787€ su eBay.

Il chip A18 assicura performance di altissimo livello, in grado di gestire al meglio Apple Intelligence, da aprile disponibile anche in Italia. L’abbinamento tra CPU 6-core, GPU 5-core e il nuovo Neural Engine 16-core assicura velocità e fluidità senza paragoni, per sfruttare al massimo tutto quello che cerchi nel tuo nuovo smartphone.

Display e fotocamera ti lasceranno senza fiato. Lo schermo da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR regala colori e dettagli incredibili. La doppia fotocamera con sistema evoluto assicura scatti e riprese di altissima qualità, anche al buio. Insomma, Apple iPhone 16 è una bomba. Acquistalo adesso a soli 787€, invece di 979€.