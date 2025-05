Apple iPhone 16 Pro a 1000€ è un Sogno su eBay

Oggi con eBay realizzi il tuo sogno di acquistare un Apple iPhone 16 Pro. Proprio in questo momento lo trovi in offerta speciale a un prezzo imperdibile. Acquistalo subito a soli 1000 euro! Si tratta di un’occasione da prendere al volo velocemente perché sta andando a ruba.

Grazie a questa promozione ti aggiudichi un vero e proprio top di gamma in grado di supportarti in qualsiasi tua attività. Grazie al nuovo processore A18 Pro non teme alcun lavoro pesante. Dalla grafica al gaming questo smartphone eccellente è in grado di regalarti un’esperienza utente estrema.

Con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa. Inoltre, se selezioni PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi scegliere se pagare tutto subito o approfittare del tasso zero in tre rate. Lo attivi in pochi e semplici click e così paghi un po’ alla volta senza interessi.

Apple iPhone 16 Pro: un sogno che si realizza

Il tuo nuovo Apple iPhone 16 Pro è oggi in offerta speciale su eBay. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 1000 euro! Si tratta di una grandissima opportunità per ottenere uno dei telefoni più amati e desiderati di sempre. Prova subito Apple Intelligence e scopri come migliora la tua vita digitale di tutti i giorni.

Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici è più ampio e senza cornici. I colori sono estremamente vivaci e i dettagli incredibilmente precisi. Inoltre, grazie al nuovo design, è ancora più immersivo quando guardi un contenuto o giochi ai tuoi videogame preferiti. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

La batteria è perfetta per garantirti un utilizzo continuo e intensivo per tutto il giorno e oltre. Inoltre, la tripla fotocamera regala opere d’arte sia tra gli scatti che durante le riprese. Insomma, diventerai il regista della tua vita. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 1000 euro su eBay.