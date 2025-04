Apple iPhone 16 Pro a 1099€ su eBay, ma da 256GB

Il modello di punta di Casa Cupertino, il vero top di gamma assoluto, oggi è in offerta speciale su eBay. Infatti, Apple iPhone 16 Pro 256GB è tuo a soli 1099,90 euro, invece di 1369 euro (da listino ufficiale). Un risparmio incredibilmente vantaggioso, da prendere al volo prima che termini. Ricordati di inserire PSPRAPR25 per ottenere questo prezzo.

Stiamo parlando quindi della versione da 256GB, perfetta per gestire al meglio app, giochi e contenuti multimediali. Inoltre, la promozione si è posizionata proprio sulla colorazione Titanio Sabbia, una delle più apprezzate in tutto il mondo per la sua eleganza e modernità, per un design senza tempo.

Decisamente resistente per la scelta dei materiali come la scocca titanizzata, è uno smartphone longevo. Investi subito su questo gioiellino. Con eBay la consegna gratuita è inclusa e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero.

Apple iPhone 16 Pro 256GB: potenza assoluta

Con un Apple iPhone 16 Pro 256GB non devi temere nulla. Anche le app e i giochi più energivori girano alla grande su questo smartphone che monta il nuovissimo Chipset Apple A18 Pro, sinonimo di prestazioni altissime, fluidità estrema e ottima gestione della batteria. Cosa stai aspettando? Acquistalo con un risparmio di 270 euro su eBay, grazie al Coupon PSPRAPR25.

Il display da 6,3 pollici è ancora più ampio e senza cornici. Così l’immersività è ancora più coinvolgente. Grazie al refresh rate a 120Hz ogni cosa che guardi o che fai è estremamente fluida. I colori sono estremamente vivaci e realistici, offrendo dettagli incredibile ad ogni visione.

La tripla fotocamera in azione è semplicemente pazzesca. Fotografa e riprendi il mondo circostante immortalando cose che neanche i tuoi occhi sono in grado di vedere. Approfitta ora dell’offerta su eBay. Acquista subito iPhone 16 Pro 256GB a soli 1099,90 euro.