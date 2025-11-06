 Apple iPhone 16 Pro Max a prezzo REGALO ora su eBay
Oggi su eBay il fantastico Apple iPhone 16 Pro Max da ben 256GB di ROM è in offerta a un prezzo regalo: approfittane subito, anche tasso zero.
Vuoi un vero top di gamma a prezzo bomba? Allora approfitta subito del fantastico Apple iPhone 16 Pro Max in offerta speciale su eBay. In questo momento lo acquisti a soli 1214 euro! Si tratta di un’ottima opportunità. La versione a questo prezzaccio è quella da 256GB di spazio di archiviazione. Goditi uno smartphone senza limiti per fare tutto quello che vuoi.

Acquista ora il tuo iPhone 16 Pro Max

Se preferisci è in offerta speciale anche la versione da 512GB di ROM. E se proprio vuoi strafare allora vai direttamente sulla versione da 1TB a prezzo decisamente speciale. Insomma, il risparmio con eBay è sempre dietro l’angolo. Fai l’affare del giorno per aggiudicarti un telefono dalle caratteristiche premium senza dover spendere una fortuna.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento. In questo modo accedi al “Paga in 3 rate senza interessi”. In pochi click ottieni questo mini finanziamento e sei subito in pista per approfittare di questa mega offerta.

Apple iPhone 16 Pro Max: caratteristiche pazzesche

Apple iPhone 16 Pro Max è un vero e proprio bolide. Questo smartphone include caratteristiche incredibili. Ordinalo adesso su eBay a un prezzo super conveniente. Grazie al Chip Apple A18 Pro hai prestazioni eccellenti e funzioni evolute per gestire al massimo app e giochi. Inoltre, accedi a foto e video spettacolari. Goditi giochi con prestazioni grafiche da tripla A senza problemi né sforzi.

Questo smartphone è un concentrato di potenza e velocità in un display Super Retina XDR da 6,9 pollici. I colori sono estremamente vividi e i dettagli realistici. Con il tasto Azione scegli tu la funzionalità che vuoi attivare tra tantissime a disposizione grazie al nuovo sistema operativo iOS 26. Insomma, un vero e proprio portento.

Non perdere altro tempo! Sono rimasti pochissimi pezzi disponibili all’acquisto. Mettilo ora in carrello a soli 1214 euro su eBay!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
6 nov 2025
