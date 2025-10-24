 Apple iPhone 16 (quasi) in REGALO su eBay, ultimi pezzi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple iPhone 16 (quasi) in REGALO su eBay, ultimi pezzi

Apple iPhone 16 128GB è quasi in regalo su eBay con un'offerta potente che molti stanno sfruttando: sono rimasti solo gli ultimi pezzi.
Apple iPhone 16 (quasi) in REGALO su eBay, ultimi pezzi
Tecnologia Mobile
Apple iPhone 16 128GB è quasi in regalo su eBay con un'offerta potente che molti stanno sfruttando: sono rimasti solo gli ultimi pezzi.

Il fantastico Apple iPhone 16 128GB oggi è quasi in regalo su eBay. Sono rimasti gli ultimi pezzi a un prezzo super interessante. Acquistalo adesso a soli 639 euro! Si tratta di un’offerta potente che molti stanno sfruttando per acquistare un nuovo smartphone, sostituendo così quello vecchio.

Acquista ora iPhone 16

Questo modello, il penultimo di Casa Cupertino, assicura prestazioni eccellenti per qualsiasi tipo di utilizzo. Fondamentalmente è un ottimo smartphone per tutte le faccende quotidiane sia legate alla produttività che di intrattenimento. Il processore A18 è potente e in grado di assicurarti un’ottima esperienza utente.

Le app e i giochi girano alla perfezione, senza alcun bug o rallentamento. Impressionante la potenza di calcolo che assicura tanta velocità anche durante i processi più energivori, applicazioni processocentriche e giochi dalla grafica elevata. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

Apple iPhone 16 5G 128GB 6,1

Apple iPhone 16 5G 128GB 6,1″ Nuovo Originale Smartphone NERO Black

639,00
Vedi l’offerta

Inoltre, il processore è stato pensato e realizzato per gestire alla perfezione Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Casa Cupertino che ha cura della tua privacy. Scopri quanto ti semplifica la vita nelle funzionalità più utilizzate come la generazione di testi, l’inserimento di appuntamenti e la ricerca da foto e immagini.

La doppia fotocamera, che puoi gestire direttamente dal tasto Camera Control, ti permette di scattare foto spettacolari in qualsiasi condizione. Inoltre, è perfetta per riprendere video incredibili. I tuoi ricordi saranno vere e proprie opere d’arte.

Il display con tecnologia Super Retina XDR da 6,1 pollici è perfetto per gestire tutte le tue attività non sforzando gli occhi, ma anche per goderti tutti i contenuti multimediali con colori e dettagli spettacolari. Anche la luminosità è potente, per garantirti un ottimo utilizzo anche all’aperto.

{title}

Acquista ora iPhone 16

Il design è elegante e moderno, resistente e leggero. Porta sempre con te il tuo nuovo Apple iPhone 16! Oggi è in offerta speciale su eBay. Mettilo in carrello ora a soli 639 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Switch Ethernet TP-Link 8 porte: su Amazon in sconto a 18,99€

Switch Ethernet TP-Link 8 porte: su Amazon in sconto a 18,99€
Tappetino per scrivania 100x50 in sconto lampo: eleganza per la tua postazione

Tappetino per scrivania 100x50 in sconto lampo: eleganza per la tua postazione
Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso

Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso
Sony INZONE H9: le cuffie wireless da gaming per PC e PS5 a 50€ in meno su Amazon

Sony INZONE H9: le cuffie wireless da gaming per PC e PS5 a 50€ in meno su Amazon
Switch Ethernet TP-Link 8 porte: su Amazon in sconto a 18,99€

Switch Ethernet TP-Link 8 porte: su Amazon in sconto a 18,99€
Tappetino per scrivania 100x50 in sconto lampo: eleganza per la tua postazione

Tappetino per scrivania 100x50 in sconto lampo: eleganza per la tua postazione
Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso

Redmi Watch 5 in sconto a 72,99€ (-34%): fitness, salute e chiamate bluetooth al polso
Sony INZONE H9: le cuffie wireless da gaming per PC e PS5 a 50€ in meno su Amazon

Sony INZONE H9: le cuffie wireless da gaming per PC e PS5 a 50€ in meno su Amazon
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 ott 2025
Link copiato negli appunti