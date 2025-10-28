 Apple iPhone 16: scopri come acquistarlo oggi a soli 629€
Scopri come acquistare oggi un fantastico Apple iPhone 16 128GB a soli 629€ completamente nuovo, con garanzia e anche a rate tasso zero.
Scopri come acquistare oggi un fantastico Apple iPhone 16 128GB a soli 629€ completamente nuovo, con garanzia e anche a rate tasso zero.

Oggi Apple iPhone 16 lo puoi acquistare a soli 629 euro, invece di 979 euro. Come? Vai su eBay e mettilo in carrello. Dopo vai alla pagina dei metodi di pagamento e lì inserisci il Coupon PSPROTT25 nella casella dedicata ai Codici Sconto. Grazie alla promozione attiva e a questo codice risparmi senza rinunciare alla qualità.

Acquista iPhone 16

Si tratta di un’offerta davvero golosa che non puoi farti scappare. Questo gioiellino è uno smartphone dalle caratteristiche decisamente avanzate. Dotato del Processore A18 è pronto per Apple Intelligence, integrando le nuove funzionalità con iOS 26 senza alcuna difficoltà. Potrai goderti prestazioni elevate e una qualità senza limiti.

App e giochi girano alla perfezione, senza bug né lag. L’esperienza utente è sempre soddisfacente grazie all’ecosistema Apple che comunica perfettamente tra i vari dispositivi Apple. Ottimo anche il display Super Retina che assicura immagini dai colori vivi e dettagli perfetti. Tutto diventa super realistico e anche guardare un film è uno spettacolo.

Apple iPhone 16 è la scelta furba per prestazioni a prezzo contenuto

Oggi Apple iPhone 16 è un vero e proprio best buy. A soli 629 euro con codice PSPROTT25 ha davvero senso. La sua doppia fotocamera assicura scatti e riprese davvero premium. Il sistema punta e scatta assicura foto perfette in qualsiasi situazione anche ai meno esperti. Insomma, un vero e proprio gioiellino.

La potente batteria dura tutto il giorno e oltre, portandoti fino a sera anche con un utilizzo intensivo. Insomma, uno smartphone super resistente, affidabile e dalle prestazioni eccellenti. Con Dynamic Island hai tutte le notifiche in tempo reale senza distrarti da ciò che stai facendo. Puoi anche gestire musica e molto altro ancora.

Acquista iPhone 16

Cosa aspetti? Con eBay il risparmio è assicurato. Metti in carrello il tuo iPhone 16 nuovo a soli 629 euro! Ricordati di attivare il Coupon PSPROTT25 nella casella Codici Sconto prima di procedere con il pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 ott 2025
