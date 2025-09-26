 Apple iPhone 16e preso d'assalto a meno di 500€ su eBay
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple iPhone 16e preso d'assalto a meno di 500€ su eBay

Preso d'assalto, il fantastico Apple iPhone 16e è in offerta speciale su eBay a meno di 500€: conferma subito l'ordine prima che finisca.
Apple iPhone 16e preso d'assalto a meno di 500€ su eBay
Tecnologia Mobile
Preso d'assalto, il fantastico Apple iPhone 16e è in offerta speciale su eBay a meno di 500€: conferma subito l'ordine prima che finisca.

Apple iPhone 16e è il modello economico di Casa Cupertino che offre prestazioni eccellenti, un’ottima esperienza utente e una buona fotocamera a prezzo decisamente accessibile. Oggi su eBay lo acquisti con meno di 500 euro! Cosa stai aspettando? Aggiungilo al carrello a soli 499 euro, invece di 729 euro! Un’occasione imperdibile da prendere subito al volo prima che finisca.

Compra iPhone 16e a 499€!

Nonostante alcune critiche da parte di utenti che lamentavano la mancanza della Dynamic Island e una sola fotocamera, nell’uso quotidiano si comporta decisamente bene. Con una sola fotocamera assicura scatti spettacolari e riprese da vero e proprio regista professionale. Inoltre, l’ecosistema pensato per Apple Intelligence ti permette di accedere a tutte le ultime funzioni senza spendere una fortuna per i modelli top di gamma.

Inoltre, su eBay hai anche un altro vantaggio particolarmente conveniente. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, potrai accedere a un tasso zero incredibilmente comodo. Non perdere altro tempo! Approfitta subito dell’offerta di eBay per l’Apple iPhone 16e a soli 499 euro!

Apple iPhone 16e: piccolo prezzo, grandi prestazioni

Con Apple iPhone 16e entri nel mondo iOS 26 a un piccolo prezzo assicurandoti grandi prestazioni. Infatti, questo gioiellino super conveniente monta al suo interno il Chip Apple A18 che assicura tanta fluidità, ottima potenza e un’usabilità incredibile. Ordinalo adesso a soli 499 euro in offerta su eBay! Un vero e proprio affare succoso da spremere immediatamente.

Apple iPhone 16e 5G 128GB 6,1

Apple iPhone 16e 5G 128GB 6,1" Nuovo Originale Smartphone BIANCO white

499,00
Vedi l'offerta

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è una finestra sul tuo mondo. Produttività o intrattenimento non fa differenza. Questo schermo offre sempre il massimo in qualsiasi circostanza. Potrai davvero goderti il meglio al miglior prezzo! Il design moderno lo rende super elegante, fresco e leggero. Perfetto per un utilizzo quotidiano anche intensivo grazie alla sua batteri super capiente.

Apple iPhone 16e 5G 128GB 6,1″ Nuovo Originale Smartphone BIANCO white

Compra iPhone 16e a 499€!

Insomma, goditi tutta la bellezza dell’ecosistema iOS 26 a un prezzo da scaffale. Ordina ora Apple iPhone 16e a soli 499 euro su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Xiaomi 17 Pro ha un secondo display sul retro

Xiaomi 17 Pro ha un secondo display sul retro
Apple iPhone 16 512GB scontato su eBay: offerta imperdibile a 854€

Apple iPhone 16 512GB scontato su eBay: offerta imperdibile a 854€
Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo

Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo
Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)

Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)
Xiaomi 17 Pro ha un secondo display sul retro

Xiaomi 17 Pro ha un secondo display sul retro
Apple iPhone 16 512GB scontato su eBay: offerta imperdibile a 854€

Apple iPhone 16 512GB scontato su eBay: offerta imperdibile a 854€
Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo

Logitech MX Master 3S: mouse wireless velocissimo ed ergonomico in sconto a tempo
Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)

Astro A10: ottime cuffie da gaming cablate in MAXI SCONTO Amazon (-43%)
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 set 2025
Link copiato negli appunti