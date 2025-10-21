 Apple iPhone 16e al minimo storico su eBay: oggi tuo a soli 485€
Approfitta subito del minimo storico su Apple iPhone 16e con eBay per acquistarlo a soli 485€: un'offerta senza esclusione di colpi.
Non ci sono dubbi! In questo momento entrare nel mondo di iOS 26 con Apple Intelligence spendendo meno di 500 euro è possibile solo grazie a eBay. Con Apple iPhone 16e in ribasso esagerato a soli 485 euro fai un super affare! Non perderti questa occasione incredibilmente conveniente e preziosa.

L’entry level di Casa Cupertino oggi costa ancora meno. Non perdere assolutamente tempo. Ordinalo prima che anche gli ultimi pezzi finiscano. Con un ottimo risparmio ti aggiudichi uno smartphone eccezionale che verrà supportato per molti anni a livello di software, pach di sicurezza e funzionalità.

Con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Potrai anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Devi semplicemente selezionare PayPal o Klarna prima di confermare il tuo pagamento, selezionando la formula paga in tre rate disponibile.

Apple iPhone 16e: potente, affidabile e versatile

Apple iPhone 16e è lo smartphone che unisce potenza, affidabilità e versatilità a un prezzo decisamente conveniente. Oggi lo acquisti a soli 485 euro su eBay. Si tratta certamente di un prezzo super interessante e conveniente. Ecco perché sta andando letteralmente a ruba. Quindi non perdere altro tempo.

Apple iPhone 16e 5G 128GB 6,1″ Nuovo Originale Smartphone BIANCO white

485,00
Dotato del precedente Chip A18, quando ti arriva è già pronto per Apple Intelligence. Inoltre, grazie alla potente batteria assicura un’autonomia straordinaria. A questo prezzo entri nell’ecosistema iOS 26 e ottieni un mondo di funzionalità incredibili e ciò che ti serve per produttività e intrattenimento.

Il suo design è bello e resistente a schizzi, gocce e polvere, grazie a un rating di grado IP68. La parte frontale protetta dalla tecnologia Ceramic Shield è perfetta per resistere al tempo e agli utilizzi quotidiani. Cosa stai aspettando? Non perderti un’occasione così golosa. Acquistalo adesso a soli 485 euro, invece di 729 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Osvaldo Lasperini
21 ott 2025
