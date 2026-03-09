Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon

È da un po’ di tempo che stai vagliando le diverse opzioni e guardando i prezzi sul web e nei negozi per acquistare il tuo nuovo iPhone? Allora non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione che ti stiamo segnalando. Vola su Amazon e potrai mettere nel tuo carrello il mitico Apple iPhone 16e a 539 euro, invece che 729 euro.

Un prezzaccio dunque. Anche se il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon e quello che vedi sopra e quindi oggi potrai risparmiare la bellezza di 190 euro sul totale. Potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple iPhone 16e: la versione economica che non delude

A questo prezzo possiamo dire con assoluta certezza che la versione, diciamo economica, dell’iPhone 16 è da prendere all’istante. Apple iPhone 16e ha qualcosina in meno rispetto alla versione di punta ma non delude affatto. Possiamo subito notare una leggerezza impareggiabile con un peso di appena 167 grammi e uno spessore di soli 7,8 mm. Nonostante non rinunci alla robustezza e alla certificazione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

Gode di un display OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz e luminosità massima da 1200 nit, ed è forse qui che troviamo il primo piccolo sacrificio. Ottimo invece il potente processore A18 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ha una fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e fotocamera anteriore da 12 MP. Gode poi di una generosa batteria in grado di durare per più di 9 ore di riproduzione video con ricarica cablata e wireless senza MagSafe (il secondo sacrificio).

Dunque tirando le somme, un paio di “sacrifici” per un iPhone comunque di altissimo livello e a questo prezzo ne vale assolutamente la pena. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Apple iPhone 16e a 539 euro, invece che 729 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.