Apple iPhone 16e a soli 554€ su eBay: il sogno diventa realtà

Un’occasione imperdibile ti sta aspettando proprio in questo momento su eBay. Devi però essere veloce se vuoi aggiudicartela prima che finisca in sold out. Protagonista il nuovissimo Apple iPhone 16e che, a questo prezzo, non solo è un best buy, ma è anche un sogno che diventa realtà. Acquistalo subito a soli 554 euro, invece di 729 euro.

Il prezzo così speciale lo ottieni solo inserendo il Coupon PSPRGIUN25 che ti permette di applicare un extra sconto di 25 euro sul prezzo già in promozione dello smartphone. Un doppio sconto davvero interessante per questo telefono che è economico solo nel prezzo. Infatti, offre tutte le caratteristiche che ti aspetti da un telefono Apple.

La consegna gratuita è inclusa per molte delle destinazioni in Italia. Inoltre, potresti anche decidere di beneficiare del tasso zero di PayPal o Klarna. Selezionando uno di questi due metodi di pagamento puoi pagare in 3 comode rate senza interessi questo ordine. Niente male vero?

Apple iPhone 16e: la scelta economica solo nel prezzo

Il nuovo Apple iPhone 16e è una scelta economica solo nel prezzo. Oggi è tuo a soli 554 euro grazie al Coupon PSPRGIUN25 di eBay. Si tratta di un’ottima occasione per questo gioiellino che include caratteristiche da vero e proprio top di gamma, mantenendo un costo avvicinabile e umano.

Il design è bello e resistente, realizzato per durare nel tempo. Al suo interno trovi il nuovo processore Apple A18, lo stesso di iPhone 16, che è stato progettato per Apple Intelligence. Stiamo parlando del chip di ultima generazione in casa Apple. Un vero e proprio fornitore di potenza, fluidità e affidabilità.

La batteria garantisce un’autonomia grandiosa, fino a 26 ore di riproduzione video! Un record incredibile per telefoni di questa fascia di prezzo. Anche la Fotocamera Fusion non scherza, fornendoti tutto il necessario per scatti davvero potenti. Acquista ora iPhone 16e a soli 554 euro, invece di 729 euro.