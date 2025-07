Apple iPhone 16e: solo 534€ su eBay ADESSO

Apple iPhone 16e è il nuovo modello di smartphone made in Casa Cupertino che unisce la potenza dei suoi top di gamma a risparmio. Grazie al suo prezzo di listino accessibile, quando finisce in promozione online diventa un vero best buy da acquistare immediatamente. Ottienilo adesso a soli 534 euro, invece di 729 euro. Questa promozione la trovi solo su eBay.

Per ottenerla dovrai mettere in carrello l’articolo e raggiungere la pagina dei metodi di pagamento. Lì dovrai inserire il Coupon PSPRLUG25, non una parola di più e non una parola di meno, all’interno della casella codici sconto che trovi nella pagina. Una volta applicato il voucher otterrai uno sconto di 25 euro sul prezzo già in promozione.

Il vantaggio di acquistarlo su eBay è duplice. Prima di tutto potresti beneficiare della consegna gratuita e veloce riservata a tantissime destinazioni in tutta Italia. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, potrai decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero l’intero ordine.

Apple iPhone 16e: tante novità a un prezzo accessibile

Con Apple iPhone 16e accedi a tantissime novità a un prezzo accessibile. Assicuratelo adesso a soli 534 euro grazie al Coupon PSPRLUG25 su eBay. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano la tecnologia, ma non vogliono rinunciare al risparmio.

L’ottimo design, bello e resistente, rende questo smartphone un vero e proprio best buy a questo prezzo. Dotato del nuovo chip A18, hai tutta la potenza che cerchi ed è progettato per Apple Intelligence. La batteria è rivoluzionaria grazie all’autonomia grandiosa: fino a 26 ore di riproduzione video.

La Fotocamera Fusion da 48MP assicura scatti eccellenti e ha tutto ciò che ti serve per immortalare i tuoi ricordi come vere e proprie opere d’arte. Infine, hai accesso a un ecosistema fantastico, aggiornabile per molti anni a venire. Acquista iPhone 16e adesso a soli 534 euro, invece di 729 euro.