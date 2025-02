Apple: iPhone 17e atteso per il prossimo anno

Molto probabilmente Apple lancerà un iPhone 17e, il successore del nuovissimo iPhone 16e, già a febbraio del prossimo intorno. Lo si apprendere da un nuovo report di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), che va ad avvalorare un’affermazione del leaker Fixed Focus Digital sul social network Weibo secondo cui i riferimenti al dispositivo sono già stati individuati nella catena di approvvigionamento cinese.

iPhone 17e in arrivo a febbraio 2026

Andando maggiormente in dettaglio, nel report di CIRP viene sottolineato che l’iPhone 16e è solo il primo di un ciclo annuale di modelli più convenienti nella gamma di punta di Apple e l’azienda prevede di lanciare un nuovo dispositivo, un presunto iPhone 17e, a febbraio 2026.

In concomitanza alla diffusione di queste informazioni, il leaker Fixed Focus Digital ha affermato di aver appreso dell’esistenza di un nuovo nome in codice del progetto nella catena di approvvigionamento di Apple e ha suggerito che c’è un’alta probabilità che si riferisca all’iPhone 17e del prossimo anno. Vale la pena notare che Fixed Focus Digital è stato il primo leaker a menzionare la nomenclatura “iPhone 16e” a dicembre, quando tutti gli altri presumevano ancora che il colosso di Cupertino avrebbe semplicemente rilasciato un nuovo dispositivo nella sua consolidata serie “iPhone SE” entry-level.

L’introduzione di un modello “e” di metà ciclo potrebbe aiutare Apple ad aggiornare la sua gamma di punta e generare più interesse dei consumatori rispetto al semplice rilascio dell’iPhone standard in un nuovo colore, una strategia che l’azienda ha utilizzato in passato. Gli acquirenti avrebbero altresì un’idea migliore di quando aspettarsi il prossimo dispositivo entry-level, in contrasto con la tabella di marcia non lineare dei pregressi iPhone SE.

Ovviamente, tutto ciò presuppone che l’iPhone 16e riesca a vendere bene. In caso contrario, la gamma “e” potrebbe subire lo stesso destino della serie “mini”, proprio come ci si aspetta che un modello “Plus” sia assente nella prossima gamma di iPhone 17.