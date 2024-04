Apple: iPhone 6 Plus diventa obsoleto, iPad mini 4 vintage

Apple ha aggiunto ulteriori dispositivi al suo elenco di prodotti obsoleti e vintage, tra cui alcuni vecchi modelli di iPhone e iPad. Andando più nello specifico, si tratta dell’iPhone 6 Plus e dell’iPad mini 4.

Apple: iPhone 6 Plus e iPad mini 4 nelle liste obsoleti e vintage

Dopo l’ultimo MacBook Pro con masterizzatore, ora il colosso di Cupertino ora considera l‘iPhone 6 Plus obsoleto in tutto il mondo, il che significa che gli Apple Store e i centri autorizzati Apple non offrono più riparazioni o altri servizi hardware per il dispositivo.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Apple considera un prodotto obsoleto quando sono trascorsi sette anni dall’ultima volta che l’azienda lo ha distribuito per la vendita.

Apple ha lanciato l’iPhone 6 Plus, unitamente all’iPhone 6, a settembre del 2014, con la caratteristica di uno schermo più grandi rispetto ai modelli precedenti e il supporto per Apple Pay. La produzione dell’iPhone 6 Plus è stata poi interrotta nel settembre 2016, mentre l’iPhone 6 è rimasto disponibile in alcuni paesi ancora per qualche anno, motivo per cui non viene ancora considerato obsoleto.

Lato software, invece, i iOS 13 ha abbandonato il supporto per iPhone 6 e iPhone 6 Plus nel 2019.

Per quanto riguarda iPad mini 4, il gruppo capitanato da Tim Cook ora lo considera vintage, il che significa che sono trascorsi più di cinque anni da quando l’azienda ha smesso di distribuire il dispositivo. Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati continuano a offrire riparazioni per prodotti vintage per un massimo di altri due anni, in base alla disponibilità dei componenti.