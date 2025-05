Apple: iPhone 7 Plus e due modelli di iPhone 8 sono vintage

Apple ha aggiornato il suo elenco di prodotti vintage andando ad aggiungere ad esso l‘iPhone 7 Plus e due modelli di iPhone 8, la versione da 64 GB e quella da 256 GB (il modello da 128 GB, invece, non è stato ancora incluso in elenco perché venduto per un periodo di tempo più lungo).

Apple: iPhone 7 Plus e iPhone 8 da 64 GB e da 256 GB sono diventati vintage

Il passaggio nell’elenco vintage ha implicazioni dirette per quel che concerne l’assistenza, le riparazioni e la disponibilità dei ricambi. Apple considera un dispositivo vintage quando sono passati almeno cinque anni dalla sua ultima distribuzione per la vendita nei canali ufficiali. Ciò non vuol dire che smette immediatamente di funzionare, né che l’assistenza viene sospesa in blocco, ma che il supporto inizia a diventare limitato.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, l’iPhone 8 ha segnato la transizione definitiva verso il design “tutto vetro”, mentre l’iPhone 7 Plus è stato il primo smartphone della “mela morsicata” a introdurre la doppia fotocamera, dando il via a un trend che oggigiorno viene ormai dato praticamente per certo. Inoltre, l’iPhone 7 Plus è stato il primo modello di “melafonino”a dire addio al jack audio, una scelta che al tempo fece parecchio discutere, ma che spalanco inevitabilmente la strada agli AirPods e all’audio completamente wireless in generale.

Da tenere presente che già da tempo i modelli (PRODUCT)RED di iPhone 8 sono considerati vintage. Adesso, con l’aggiunta delle versioni standard, quasi tutta la famiglia iPhone 8 sta man mano abbandonando il ciclo attivo di supporto della casa madre.