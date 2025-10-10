Apple iPhone Air al prezzo dell'iPhone 17 su eBay

Su eBay un affare imperdibile è disponibile proprio in questo istante, ma potrebbe terminare velocemente. Infatti, il nuovissimo e bellissimo Apple iPhone Air è in offerta allo stesso prezzo dell’iPhone 17. Cosa stai aspettando ancora? Realizza il tuo sogno! Acquistalo adesso a soli 994 euro, invece di 1239 euro. Si tratta di uno sconto folle per questa opera d’arte.

“È così potente e allo stesso tempo incredibilmente sottile e leggero che lo si deve tenere in mano per riuscire a credere che sia vero“, ha detto John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Offre le funzioni avanzate che gli utenti amano, come le prestazioni pro, un versatile sistema con fotocamera Fusion da 48MP, la nostra innovativa fotocamera frontale Center Stage e una straordinaria autonomia di un giorno intero, il tutto in un design così rivoluzionario che sembra di tenere in mano il futuro“.

Con eBay il vantaggio è doppio. Infatti, potrai pagare questo tuo acquisto in tre comode rate a tasso zero. Scegli PayPal o Klarna per attivare questo mini finanziamento. L’occasione d’oro per pagare da 331,33 euro senza interessi. Il primo pagamento subito e gli altri due nei mesi successivi.

Apple iPhone Air come il Pro a prezzo da 17

Ora su eBay Apple iPhone Air è in offerta speciale. Pagalo come il 17 a soli 994 euro, ma portati a casa un Pro super sottile. Infatti, questo gioiellino è dotato del nuovissimo processore Apple A19 Pro. Un chipset decisamente di carattere, in grado di assicurare ottime prestazioni e una fluidità senza pari.

Se sei preoccupato per la batteria, nonostante sia stata ridotta per realizzare questo smartphone da sogno super sottile, garantisce un’autonomia lunga tutto il giorno. Questo gioiellino non sembra nemmeno vero. Con uno spessore di soli 5,6 millimetri non lo senti in tasca e tanto meno in mano. La cornice in titanio è super resistente.

Cosa stai aspettando? Acquista oggi il futuro a soli 994 euro, invece di 1239 euro.