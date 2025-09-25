 Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito

Metti le mani su uno degli smartphone più incredibili di sempre ora in offerta a soli 1099 euro su eBay: ecco il nuovo Apple iPhone Air!
Apple iPhone Air a soli 1099€ su eBay: da ACQUISTARE subito
Tecnologia Mobile
Metti le mani su uno degli smartphone più incredibili di sempre ora in offerta a soli 1099 euro su eBay: ecco il nuovo Apple iPhone Air!

Oggi hai l’opportunità di aggiudicarti uno degli smartphone più esclusivi di sempre. Protagonista di un’offerta incredibilmente vantaggiosa e unica, su eBay acquisti il nuovo Apple iPhone Air a soli 1099 euro, invece di 1239 euro. Un risparmio pazzesco se pensi che questo nuovo modello è stato annunciato solo a inizio settembre e che i preordini erano stati inaugurati qualche giorno fa.

Acquista ora iPhone Air

Potrai tenere tra le mani lo smartphone più sottile di sempre, con la potenza di un pro. La novità di questo smartphone è che è incredibilmente sottile e leggero. Nonostante ciò è immensamente robusto. Lo puoi mettere in tasca e non si piega a niente, per nulla al mondo. Lo prendi in mano e con la nuova fotocamera frontale Center Stage ottieni inquadrature adattabili e selfie di gruppo facili.

La fotocamera principale Fusion da 48MP assicura scatti pazzeschi. Si tratta del sistema più evoluto due in uno con altissima risoluzione di default. Sotto la scocca quasi invisibile da quanto è sottile batte un cuore potente. Stiamo parlando del Chip A19 Pro e della batteria che dura tutto il giorno. Come dice Apple: “Sottile fuori, potente dentro”.

Apple iPhone Air: prezzo scontatissimo, anche in 3 rate a tasso zero

Su eBay il nuovo Apple iPhone Air lo trovi a un prezzo scontatissimo. Ordinalo adesso a soli 1099 euro! Puoi anche approfittare delle tre rate a tasso zero. Devi solo selezionare PayPal o Klarna come metodo di pagamento e il gioco è fatto. In pochissimi click ottieni questo mini finanziamento super vantaggioso.

Apple iPhone Air 256GB Space Black Garanzia Europa

Apple iPhone Air 256GB Space Black Garanzia Europa

1.099,00
Vedi l'offerta

Una volta acceso sarai subito lanciato nel mondo di iOS 26, il nuovo sistema operativo che cambia l’aspetto del tuo iPhone e crea la magia. Grazie ad Apple Intelligence fai ancora di più senza fatica. Potrai creare immagini, fare ricerche e gestire la tua quotidianità con l’intelligenza visiva e molto altro ancora, e siamo solo all’inizio.

Apple iPhone Air 256GB Space Black Garanzia Europa

Acquista ora iPhone Air

Cosa stai aspettando? Prendi in mano il futuro! Acquista ora Apple iPhone Air a soli 1099 euro su eBay! Sta andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre

Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre
Snapdragon X2 Elite Extreme: nuovo chip per PC

Snapdragon X2 Elite Extreme: nuovo chip per PC
37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67

37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67
Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay

Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay
Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre

Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip Android più potente di sempre
Snapdragon X2 Elite Extreme: nuovo chip per PC

Snapdragon X2 Elite Extreme: nuovo chip per PC
37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67

37% di sconto su JBL Clip 4, lo speaker Bluetooth portatile IP67
Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay

Samsung Galaxy A56 a prezzo IMPRESSIONANTE su eBay
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 set 2025
Link copiato negli appunti