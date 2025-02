Apple: l'iPhone foldable non avrà pieghe visibili

Il fatto che Apple intenda lanciare sul mercato un iPhone pieghevole non è affatto una novità, da tempo si discute della cosa. A tal proposito, nelle scorse ore è emerso che l’azienda sta facendo notevoli progressi. Un nuovo report suggerisce infatti che è stata raggiunta un’importante svolta, eliminando la piega dello schermo che affligge gli attuali dispositivi pieghevoli.

Apple: iPhone foldable senza pieghe visibili

Andando più in dettaglio, la testata coreana ETNews riferisce che Apple sta finalizzando i suoi fornitori di componenti per l’iPhone pieghevole, con il processo di selezione che dovrebbe essere completato entro aprile. La cronologia suggerisce che la “mela morsicata” si sta avvicinando alla produzione, con la realizzazione di componenti su larga scala che probabilmente inizierà nella seconda metà di quest’anno.

Oltre a ciò, ETNews fa sapere che Apple ha deciso di eliminare la piega dallo schermo, qualsiasi sia il prezzo che potrebbe avere questa operazione, al fine di differenziare il suo iPhone foldable dai modelli esistenti. Si ritiene che sia stato sviluppato un nuovo materiale per far scomparire la piega.

Secondo quanto riferito, Samsung Display sarà il fornitore esclusivo dei pannelli OLED per il dispositivo pieghevole della “mela morsicata”. L’azienda coreana ha sviluppato il display specificamente per Apple dall’anno scorso, utilizzando la sua esperienza come primo produttore per la realizzazione in serie di schermi OLED pieghevoli.

L’iPhone pieghevole dovrebbe presentare un design simile a un libro, con Corning con sede negli Stati Uniti che probabilmente andrà a fornire il vetro ultrasottile (UTG) che copre il display. Nel frattempo, Amphenol, sempre con sede negli Stati Uniti, che in precedenza ha fornito cerniere per i modelli MacBook Pro, è l azienda favorita per fornire il meccanismo di cerniera cruciale.

Sulla base della tipica cronologia di sviluppo del prodotto di Apple, ETNews riferisce che il lancio dell’iPhone pieghevole dovrebbe essere atteso per la seconda metà del 2026.