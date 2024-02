Apple: la possibile roadmap di iPad e MacBook

Secondo una previsione della società di ricerca Omdia che è stata diffusa nelle scorse ore, Apple sta pianificando di lanciare almeno nove dispositivi con display OLED tra iPad e MacBook.

Apple: iPad e MacBook con display OLED in arrivo

Il passaggio di Apple all’OLED su tablet e computer avrà molto probabilmente inizio con il rilascio di nuovi modelli iPad Pro da 11 e 13 pollici che è previsto quest’anno, come già vociferato più volte nei mesi addietro. I display dovrebbero presentare rispettivamente risoluzioni pari 2.388×1.668 e 2.880×1.920, con un leggero aumento in altezza e una riduzione in larghezza per quel che concerne il modello più grande, mentre per il modello più piccolo dovrebbe essere mantenuta la medesima risoluzione dell’attuale.

Nel 2026, poi, il colosso di Cupertino lancerà sul mercato nuovi modelli di iPad mini da 8,3 pollici e iPad Air da 10,8 pollici con display OLED, oltre che nuovi modelli di MacBook Pro OLED da 14,2 pollici e 16,2 pollici progettati per sostituire le attuali unità mini-LED.

Apple starebbe altresì lavorando su modelli MacBook Air OLED da 13,6 pollici e 15,3 pollici che però dovrebbero fare capolino sul mercato in un secondo momento, più precisamente non prima del 2027. I computer in questione saranno dotati della tecnologia ProMotion con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz come i modelli attuali.

Nel 2027, Apple potrebbe rendere disponibile anche un iPad Pro OLED pieghevole da 20,3 pollici con ProMotion. Il prodotto in questione sarebbe però ancora in fase concettuale, nonostante le numerose indiscrezioni a tal riguardo che hanno più volte segnalato un lancio bene o male imminente.