iPad Pro OLED: prezzi in aumento, ma non troppo

Nei giorni scorsi sono state diffuse voci secondo cui i nuovi iPad Pro OLED di Apple che dovrebbero fare capolino sul mercato questa primavera andranno a caratterizzarsi non solo per l’implementazione della nuova tipologia di display, ma anche per il consequenziale ed esagerato aumento del prezzo di vendita. A quanto sembra, però, le cose non andranno in questo modo: gli aumenti dei listini si verificheranno, ma non saranno di portata esponenziale.

iPad Pro OLED: i listini dovrebbero aumentare di 160 dollari

Un recente report del DigiTimes suggerisce per l’appunto che le indiscrezioni pregresse potrebbero essere inesatte. Precedentemente si era previsto quasi un raddoppio dei listini rispetto a quelli attuali, passando da 800 dollari di partenza a 1.500 per il modello da 11 pollici e da 1.100 a 1.800 per il modello da 12,9 pollici.

Andando più in dettaglio, i prezzi aumenteranno, ma non in maniera tanto drastica, con i listini dovrebbero aumentare di circa 160 dollari circa rispetto ai dispositivi attualmente in vendita. Il riferimento, è però bene tenerlo presente, è al mercato statunitense, per cui resta da capire come Apple deciderà di adattare il posizionamento ai vari mercati.

L’incremento di prezzo, dunque, c’è ed è anche significativo, sebbene non tanto quanto quello inizialmente stimato, ma la cosa trova giustificazione nel raffinato processo attuato per la realizzazione del display. Pare infatti che il colosso di Cupertino abbia voluto sviluppare una tecnologia particolare per evitare i fenomeni di distorsione dell’immagine che sono abbastanza comuni nel caso degli OLED di grandi dimensioni, o almeno di dimensioni superiori rispetto a uno smartphone.