Apple lancerà una videocamera smart wireless nel 2026

Apple intende rivoluzionare la smart home lanciando un HomePod con display nel 2025, ma a quanto pare non sarà l’unico dispositivo parte della categoria ad arrivare nei prossimi mesi. Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities che segue la catena di approvvigionamento, ritiene infatti che verrà commercializzata anche una videocamera smart wireless abilitata per HomeKit e nelle scorse ore ha ribadito questo concetto, dichiarando che farà capolino sul mercato nel 2026 e fornendo maggiori dettagli in merito alle sue possibili caratteristiche.

Apple: videocamera strettamente integrata con HomePod con display

Discutendo sui piani futuri di Apple in merito alla smart home, Kuo ha riferito che la fotocamera avrà una stretta integrazione con il presunto HomePod con un display. È pertanto probabile che venga venduta come accessorio opzionale insieme al nuovo hub HomePod, fornendo ai clienti una soluzione di sicurezza domestica interamente progettata da Apple per la prima volta in assoluto.

Apple quasi certamente pubblicizza i vantaggi in termini di privacy e sicurezza della sua fotocamera domestica intelligente rispetto a quanto proposto dalla concorrenza. A tal riguardo, ricordiamo che il gruppo offre già HomeKit Secure Video, che sfrutta iCloud per trasmettere e archiviare in modo sicuro video clip da fotocamere HomeKit compatibili, con crittografia end-to-end. Le videocamere HomeKit Secure possono essere gestite tramite l’app Home sui dispositivi Apple, al pari di altri accessori HomeKit.

La videocamera di Apple potrebbe altresì portare in dote alcune funzionalità aggiuntive non disponibili sulle fotocamere HomeKit di terze parti, ma per il momento non sono state ancora fornite informazioni esatte.