Apple lancia il supporto per AirPlay negli hotel

Buone notizie per gli appassionato di Apple TV+ che desiderosi di rilassarsi in stanza durante il weekend per guardare il proprio programma preferito, ora può farlo grazie all’introduzione del supporto per AirPlay negli hotel.

AirPlay debutta negli hotel selezionati di IHG

Apple aveva annunciato questa funzionalità alla WWDC 2023 come parte di iOS 17, ma il rilascio è stato posticipato al 2024. Dopo il debutto delle playlist collaborative per Apple Music a gennaio, finalmente anche AirPlay è disponibile nelle camere d’albergo.

“A partire da oggi, gli ospiti che soggiornano in proprietà selezionate di IHG Hotels & Resorts… possono utilizzare AirPlay per trasmettere in modo privato e sicuro i loro spettacoli e film preferiti su Apple TV+“, afferma Apple. “Più di 60 proprietà IHG in Nord America stanno introducendo AirPlay oggi, e altre si aggiungeranno nei prossimi mesi“.

Quali sono gli hotel che supportano AirPlay

Gli hotel che attualmente offrono questa funzione sono elencati sul sito web di IHG e includono Holiday Inn, Avid Hotels, Candlewood Suites e altri a New York, California, Florida, Texas, Georgia, Michigan e altre località. In Canada ci sono tre Holiday Inn e in Messico due Avid Hotels che dispongono di AirPlay. In futuro, anche Kimpton Hotels & Restaurants e InterContinental Hotels & Resorts offriranno questa opzione.

Il sito web di IHG verrà costantemente aggiornato con l’aggiunta di nuovi hotel, quindi i viaggiatori abituali sono invitati a salvarlo tra i preferiti e a controllare periodicamente.

Come utilizzare AirPlay in albergo

Per godersi i contenuti preferiti su Apple TV+ tramite AirPlay nella proprio stanza d’albergo, basta seguire questi semplici passaggi:

Scansionare il codice QR sul televisore a marchio LG nella propria stanza. Questo permetterà di connettersi al Wi-Fi dell’hotel e al televisore contemporaneamente.

sul televisore a marchio LG nella propria stanza. Questo permetterà di connettersi al Wi-Fi dell’hotel e al televisore contemporaneamente. Ogni codice QR è unico per la tua camera d’albergo, quindi non c’è da preoccuparsi che altri ospiti si connettano e trasmettano contenuti sul proprio televisore.

Il codice QR viene cambiato dopo il check-out per garantire la massima privacy e sicurezza.

Chissà quali altri hotel adotteranno questa funzionalità nel prossimo futuro!