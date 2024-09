Apple, il lancio dei Mac con chip M4 a novembre?

Secondo McRumors, Apple potrebbe stupire il mercato con il lancio di una nuova linea di Mac dotati di processori della serie M4 già a novembre di quest’anno. Se confermato, questo lancio seguirebbe un copione simile a quello dell’evento “Scary Fast”, che ha visto l’introduzione di nuovi modelli di Mac il 30 ottobre e la loro consegna il 7 novembre.

In precedenza, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, aveva anticipato che nel corso di quest’anno l’azienda ha in programma di rinnovare la sua intera gamma di computer Mac introducendo i nuovi chipset della serie M4.

Apple si prepara a lanciare una nuova generazione di Mac con chip M4

Le indiscrezioni, suggeriscono che Apple potrebbe presentare ben quattro nuovi modelli di Mac con chip M4, tra cui un MacBook Pro da 14 pollici entry-level, nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4 Pro e M4 Max, un iMac aggiornato e un Mac mini completamente riprogettato. Mentre per la maggior parte dei dispositivi si prevedono principalmente aggiornamenti dei chip, senza modifiche sostanziali al design, il Mac mini potrebbe rappresentare un’eccezione.

Mac mini: un nuovo design atteso da 14 anni

Dopo ben 14 anni di attesa, il Mac mini potrebbe finalmente ricevere un restyling completo. Le indiscrezioni suggeriscono che il nuovo modello potrebbe sostituire la porta USB-A con un massimo di cinque porte USB-C, offrendo una maggiore versatilità di connessione. Inoltre, il Mac mini potrebbe essere disponibile sia con chip M4 che M4 Pro per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti.

Novità per gli accessori e la RAM

Apple potrebbe cogliere l’occasione del lancio dei nuovi Mac per conformarsi al mandato dell’UE che impone l’adozione dell’USB-C come standard su tutti i dispositivi entro la fine dell’anno. Ciò potrebbe tradursi nell’introduzione dell’USB-C su tutti gli accessori dell’iMac. Inoltre, si vocifera che Apple potrebbe offrire per la prima volta 16 GB di RAM come standard su tutti i dispositivi, un upgrade significativo rispetto ai modelli attuali.