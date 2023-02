Apple lavora al visore di seconda generazione più economico

Riguardo le intenzioni di Apple di rendere disponibile sul mercato un proprio visore AR/VR se ne parla ormai da svariato tempo a questa parte e secondo le più recenti indiscrezioni il lancio dovrebbe avvenire a giugno dell’anno corrente. A quanto pare, però, il colosso di Cupertino ha già panificato i lavori per una seconda generazione, la quale sarà più economica della prima.

Apple: il visore AR/VR di seconda generazione è già in sviluppo a Foxconn

Andando più nello specifico, citando un anonimo dirigente Apple vicino agli sviluppi, Nikkei Asia afferma che il primo modello del visore AR/VR di casa Apple sarà estremamente costoso, teoricamente con un prezzo compreso tra i 3.000 e i 5.000 dollari per unità, pertanto fuori dalla portata dei più. Invece, il secondo modello avrà un prezzo maggiormente conveniente pur rimanendo un prodotto di fascia alta ed è già in via di sviluppo in quel di Foxconn.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, un estratto del report con i passaggi maggiormente rilevanti sulla questione.

Foxconn sta anche aiutando con il progetto AR, hanno detto quattro persone a Nikkei Asia. Il partner di lunga di Apple lavorerà allo sviluppo parallelo di un dispositivo AR di seconda generazione più economico, hanno affermato quattro fonti. L’attenzione di Foxconn sarà sull’automazione della produzione di massa e sul miglioramento delle prestazioni di produzione per aiutare Apple a ridurre i costi complessivi, secondo due persone che hanno familiarità con i piani.

Da notare che il fatto che Apple intenda rendere disponibile pure un visore AR/VR più economico non costituisce una novità assoluta. I primi riferimenti alla cosa sono infatti giunti per la prima volta lo scorso mese, a parlarne era stato Mark Gurman di Bloomberg, solitamente ritenuto piuttosto affidabile quando si tratta di indiscrezioni relative al mondo della “mela morsicata”. Ad ogni modo, per conferirgli un prezzo più conveniente, è probabile che vengano utilizzati componenti meno dispendiosi, come ad esempio degli obiettivi a bassa risoluzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.