Apple: l'hub smart home con display è stato rinviato al 2026

Il tanto atteso e chiacchierato hub smart home con display di Apple sarà probabilmente lanciato nel 2026. A riferirlo è stato il solitamente affidabile e molto ben informato Mark Gurman di Bloomberg, , con la sua più recente newsletter “Power On”.

Apple: l’hub smart home con display arriva il prossimo anno

Andando maggiormente in dettaglio, in un report precedente, Gurman ha detto che Apple originariamente aveva pianificato di annunciare l’hub a marzo di quest’anno, ma a causa della sua dipendenza dalle funzionalità personalizzate di Siri che sono state posticipate il dispositivo è stato a sua volta ritardato a tempo indeterminato. Nelle scorse ore, poi, con la sua ultima newsletter, il giornalista ha informato che in realtà il lancio del dispositivo potrebbe avvenire il prossimo anno.

Gurman ha rivelato anche un altro motivo correlato al ritardo dell’ hub smart home con display del colosso di Cupertino, riferendo che dipende da una nuova versione di App Intents, che consentirebbe a Siri di controllare più precisamente le app tramite comandi vocali. “Il dispositivo è totalmente dipendente dalla nuova Siri e dai miglioramenti di App Intents. A questo punto, non ho alcuna aspettativa che venga lanciato nel 2025″ ha dichiarato Gurman.

Ricordiamo che il dispositivo, già trapelato più volte nel corso del 2024, avrebbe dovuto debuttare con le seguenti caratteristiche: display da 7 pollici con cornici spesse, fotocamera frontale per FaceTime, batteria integrata e ricaricabile, nuovo sistema operativo denominato homeOS, dashboard ispirata alla modalità StandBy, ampio supporto alle app Apple, controlli per la smart home, integrazione con Apple Intelligence e chip A18.