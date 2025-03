Apple: l'ibrido pieghevole potrebbe eseguire macOS

Nelle scorse ore, l’analista Jeff Pu ha riferito che i primi due dispositivi pieghevoli di Apple entreranno in produzione di massa nella seconda metà del 2026. Successivamente, ha fornito alcuni dettagli aggiuntivi su questi device, che dovrebbero essere lanciati nel 2026 o nel 2027.

Apple: un ibrido MacBook-iPad con macOS

In una nota di ricerca con la società di investimento GF Securities, Pu ha detto che il riferimento è a un iPhone pieghevole con un display interno da 7,8 pollici e a un dispositivo che viene descritto come un ibrido MacBook-iPad e che dovrebbe avere un display da 18,8 pollici.

Inoltre, l’analista è del parare che il device ibrido sarà basato su macOS, piuttosto che iPadOS. Si tratta di una previsione decisamente audace, in quanto implica che il dispositivo pieghevole da 18,8 pollici potrebbe finire per essere un Mac touch-screen.

Pu cita un recente report del Wall Street Journal come base per alcune delle sue informazioni sui pieghevoli, pertanto è possibile che la sua previsione relativa all’adozione di macOS sul dispositivo ibrido si basi semplicemente su tali dettagli.

Da tenere presente che nella sua newsletter “Power On” del fine settimana, Mark Gurman di Bloomberg ha detto che le voci riguardo le modifiche al design di iOS 19 e macOS 16 dovrebbero gettare il terreno per nuovi progetti hardware, inclusi dispositivi pieghevoli e Mac touch-screen. Tuttavia, non ci sono state voci che indichino che un Mac touchscreen verrà lanciato già il prossimo anno, per cui per il momento il tuto è da prendere con le pinze, come si suol dire.