Apple: iPhone e iPad pieghevoli in produzione nel 2026

Al lancio sul mercato dei primi e tanto chiacchierati dispositivi pieghevoli di casa Apple ormai non manca molto. Infatti, secondo quanto riferito nelle scorse ore dall’analista Jeff Pu, i primi device parte della categoria sono recentemente entrati nella fase di produzione di nuovi prodotti (NPI) a Foxconn.

Apple: produzione di massa dei pieghevoli nella seconda metà del 2026

Andando maggiormente in dettaglio, in una nota di ricerca di oggi con GF Securities, Pu ha dichiarato che la produzione di massa dei dispositivi pieghevoli dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2026.

L’analista ritiene che i dispositivi pieghevoli entreranno in una fase iniziale di prototipazione durante il prossimo mese di aprile.

Pu non ha fornito alcun dettaglio specifico sui device in questione. È però probabile che il riferimento sia al primo iPhone pieghevole, che si dice abbia fino a un display interno da 8 pollici, insieme a un iPad pieghevole con uno schermo fino a 19 pollici.

Da tenere presente che voci riguardo iPhone e iPad pieghevoli circolano da molti anni e ora, salvo gravi battute d’arresto, i dispositivi si stanno finalmente avvicinando al lancio. A seconda di quando esattamente inizierà la produzione di massa nella seconda metà del 2026, i device potrebbero essere lanciati entro la fine del prossimo anno o al più tardi nel 2027.

Pu ha altresì asserito che le prospettive delle spedizioni per gli iPhone nel 2025 dovrebbero essere “tiepide”, in parte a causa del fatto che il gruppo capitanato da Tim Cook ha ritardato le funzionalità personalizzate di Siri fino a un momento non meglio specificato del prossimo anno. Guardando al futuro, si aspetta che i dispositivi pieghevoli aumentino l’attività di Foxconn nel 2026.