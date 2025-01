Apple: l'iPad Air del 2025 avrà il chip M3

Apple si sta preparando per il lancio dei nuovi modelli di iPad Air che saranno immessi sul mercato durante questo 2025, ma diversamente da quanto in precedenza ipotizzato saranno dotati del chip M3 e non dell’ancora successivo M4, già in uso su dispositivi di fascia alta come iPad Pro.

Apple: iPad Air M3 in arrivo

A rendere nota la cosa è stato, nelle scorse ore, il leaker Evan Blass, che dispone di un track di previsioni accurate, il quale ha rivelato un’immagine che sembra provenire dal codice sorgente di Apple. Qui vengono citati tre dispositivi non ancora annunciati: iPad Air da 11 pollici, iPad Air da 13 pollici e iPad 11.

Dall’immagine si evince altresì che i nuovi modelli di iPad Air saranno probabilmente equipaggiati con il chip M3. Questo dettaglio spiazza, ma va tenuto conto che utilizzare il chip M3 potrebbe essere una scelta strategica per bilanciare prestazioni elevate e costi di produzione più contenuti.

Per quel che concerne il modello entry level di iPad, il leaker non specifica quale processore verrà usato, ma in presenza Mark Gurman di Bloomberg aveva fatto sapere che il dispositivo potrebbe montare il chip A17 Pro. Questo upgrade potrebbe consentire all’iPad base di supportare funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale, rendendolo un’opzione ancora più accattivante per tutti gli utenti che non cercano specifiche caratteristiche in un tablet.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento di iPad Air risale a maggio 2024, con l’introduzione del chip M2 e di un modello da 13 pollici, mentre il modello entry level attualmente in carica risale a ottobre 2022.