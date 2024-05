Apple: logo in orizzontale sui prossimi iPad

I prossimi modelli di iPad che arriveranno sul mercato potrebbero andarsi a caratterizzare per una modifica al design apparentemente di poco rilievo, ma il realtà altamente significativa: la rotazione in orizzontale del logo Apple che è presente sul retro della scocca.

Apple: i futuri iPad potrebbero avere il logo in orizzontale

Andando più in dettaglio, il sito francese Numerama ha intervistato tre dipendenti senior di Apple riguardo i nuovi modelli di iPad Pro che sono stati lanciati all’inizio del mese corrente. Dalla discussione non sono emersi molti nuovi dettagli, ma si è parlato di un potenziale cambiamento per i futuri iPad, quello relativo al logo, appunto.

Attualmente, il logo Apple sul retro degli iPad è collocato in modo da apparire verticale in orientamento verticale, ma i tablet del colosso di Cupertino vengono spesso usati in orientamento orizzontale con una tastiera collegata, pertanto la “mela morsicata” appare girata rispetto alle persone che la vedono dal retro.

Inoltre, Apple ha già spostato la fotocamera anteriore sul bordo destro più lungo sui nuovi modelli dei suoi tablet per fare in modo che risulti visibile in alto al centro quando i dispositivi sono in orientamento orizzontale.

In virtù del fatto che l’orientamento in landescape sta diventando sempre più diffuso, la product designer Apple Molly Anderson ha fatto sapere che sui futuri iPad potrebbe anche venire utilizzato il logo in orizzontale.

“Penso che potrebbe cambiare”, ha detto Anderson. “Ci stiamo pensando. L’iPad è da tempo un prodotto che viene utilizzato in modalità verticale, ma lo utilizziamo sempre di più in modalità orizzontale.”