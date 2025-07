Apple Mac mini M4: solo 798€ su Amazon: ordinalo ora

Se sei alla ricerca di un computer dalle dimensioni compatte, ma che assicuri prestazioni sensazionali e un’ottima usabilità allora devi dare un’occhiata a questa offerta. La trovi solo su Amazon ed è davvero una bomba esplosiva. Stiamo parlando dell’Apple Mac mini M4. Cosa stai aspettando? Ordinalo ora a soli 798,99 euro, invece di 979 euro.

Un buon 18% di sconto è disponibile solo e unicamente per te. Tu che cerchi la qualità senza rinunciare al risparmio. Un’occasione unica, che non devi assolutamente farti scappare. La versione in promozione è quella da 16GB di RAM e 512GB di SSD. In pratica hai tanto spazio di archiviazione e una fluidità eccezionale durante l’uso.

La consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione ad Amazon Prime. Inoltre, puoi anche decidere di approfittare dei “pagamenti rateali” di Amazon. Sfrutta il tasso zero senza finanziamento a partire da soli 159,80 euro al mese, in cinque mesi e senza interessi. Si tratta di un ulteriore vantaggio da prendere al volo.

Apple Mac mini M4: un piccolo computer dalle grandi prestazioni

Apple Mac mini M4 è la soluzione ideale per chi cerca un piccolo computer dalle grandi prestazioni. Infatti, questo gioiellino è “mini” solo nelle dimensioni e nel prezzo. Acquistalo adesso a soli 798,99 euro! Lo trovi su Amazon in offerta speciale, ma devi essere veloce perché sta andando a ruba.

Progettato intorno al nuovo chip Apple M4, questo mini computer è in grado di assicurare prestazioni eccellenti e performance di alto livello. Tutto sarà immediato e fluido, senza attese né limiti. Le numerose porte in dotazione permettono una connettività eccellente per aprirti a tantissimi utilizzi.

Vivi l’ecosistema Apple non solo da iPhone e iPad. Ora anche il tuo “mini M4” hai la possibilità di godere della stessa esperienza utente da desktop senza riempire troppo gli spazi della tua scrivania. Ordinalo adesso a soli 798,99 euro, invece di 979 euro. Lo trovi solamente su Amazon.