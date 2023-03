Apple: MacBook Air da 15" e 13" con chip M3 in arrivo

È ormai da diverso tempo a questa parte che circolano indiscrezioni riguardo il lancio di un nuovo MacBook Air da 15 pollici, il quale dovrebbe andarsi ad affiancare al modello da 13 pollici attualmente in carica. La presentazione dovrebbe avvenire entro l’anno, ma a quanto pare non sarà la sola variante a fare capolino e soprattutto verrà sfruttato un processore più aggiornato di quanto già disponibile.

MacBook Air: nuovi modelli da 15″ e 13″ con M3

A comunicare lo scenario in questione è stata la redazione di 9to5Mac, le cui fonti riferiscono che l’annuncio di un MacBook Air da 15 pollici (identificato con il nome in codice di J515) dovrebbe essere imminente e contestualmente dovrebbe venire lanciato pure un nuovo MacBook Air da 13 pollici (identificato con il nome in codice di J513).

Inoltre, almeno per uno dei due notebook sarebbe previsto l’impiego di un nuovo chip proprietario M3 con 8 core e realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, con migliorie in termini di performance e efficienza energetica (l’M2 e le varianti M2 Pro e M2 Max sfruttano la tecnologia a 5 nanometri)

Non è dato sapere con precisione quando Apple presenterà i nuovi MacBook Air, ma di certo una buona occasione potrebbe essere la WWDC di giugno. Infatti, alla WWDC del 2022 il colosso di Cupertino presentò il chip M2 e in altri eventi del genere in passato sono stati annunciati prodotti hardware.

Da tenere presente che l’indiscrezione in questione va a sommarsi al report delle scorse ore di Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple intende aggiornare imminentemente i suoi MacBook e che almeno uno dei nuovi modelli verrà equipaggiato con il chip M3.

