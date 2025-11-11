 Apple MacBook Air M4 13" in REGALO a soli 900€ su Amazon
Oggi Amazon sta regalando un fantastico Apple MacBook Air M4 da 13 pollici e 256GB di SSD a soli 900€: approfitta subito dell'offerta.
Ancora pochissimi pezzi per il fantastico Apple MacBook Air M4 da 13 pollici in regalo su Amazon a soli 900 euro! Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello adesso! Di listino costava 1249 euro. Si tratta di un risparmio pari a 349 euro assicurandoti un laptop dalla qualità insuperabile grazie all’ecosistema macOS e ad Apple Intelligence.

Acquista MacBook Air M4 13″

Dotato di 16GB di RAM, questo gioiellino si presenta fin da subito super fluido, in grado di gestire qualsiasi operazione e funzionalità senza affanno. Estremamente fluido, questo notebook è in grado di regalarti un’esperienza lato utente estremamente affidabili e potente. In pratica, tutto è veramente veloce e intuitivo, sia in produttività che in intrattenimento.

Oggi Amazon, oltre al prezzo super vantaggioso, ti regala anche la possibilità di pagarlo in 5 rate mensili a partire da soli 180,31 euro a tasso zero. Attiva i “Pagamenti mensili Amazon” prima di metterlo in carrello, senza moduli da compilare. L’opzione di pagamento si applicherà automaticamente all’articolo. Davvero un’opportunità incredibilmente generosa.

Apple MacBook Air M4: leggero e potente

Perché scegliere un Apple MacBook Air M4? Prima di tutto perché è ultra leggero. Questo laptop lo porti sempre con te senza accorgertene. È così leggero che sta in qualsiasi borsa e sulle ginocchia è impercettibile. Lavora o divertiti ovunque tu sia e senza preoccupazioni grazie alla potente batteria, che assicura fino a 18 ore di utilizzo con una sola carica, e alla scocca in alluminio super resistente. Oggi è tuo a soli 900 euro su Amazon!

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

901,551.149,00€-22%
Dotato del Chip Apple M4 è un mostro di potenza. Puoi davvero fare di tutto, dai tuoi impegni alle tue passioni, in totale scioltezza. E con Apple Intelligence è facilissimo fare tutto quello che vuoi. Potrai dare vita ad ogni tuo progetto ovunque tu sia grazie a questo gioiellino di prestazioni e leggerezza.

Acquista MacBook Air M4 13″

Il nuovo Apple MacBook Air M4 supporta fino a due monitor esterni senza problemi. Acquistalo adesso a soli 900 euro, invece di 1249 euro! Lo trovi solo su Amazon, anche a tasso zero e con consegna gratuita Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Osvaldo Lasperini
11 nov 2025
