Apple MacBook Air M4: prezzo abbattuto su eBay con il nuovo Coupon

Con eBay hai l’occasione perfetta per acquistare il nuovo Apple MacBook Air M4. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo speciale. Grazie a questa soluzione ottieni tutta la potenza di un computer fisso nella versatilità di un comodissimo portatile. Aggiudicatelo a soli 940,40 euro, invece di 1249 euro.

Una volta aggiunto al carrello procedi fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì inserisci il Coupon PSPRGIUN25 nell’apposita casella dei codici sconto. Una volta applicato ottieni un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione. Questo doppio risparmio ti permette di averlo a 940,40 euro.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo grazie a eBay. Inoltre, per tuo vantaggio, oggi hai anche la possibilità di pagare questo ordine in 3 comode rate a tasso zero. In pratica, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi dividere l’importo senza interessi.

Apple MacBook Air M4: la scelta senza rimorsi

Scegliere Apple MacBook Air M4 non porta rimorsi. Compatto, sottile, leggero e veloce, questo notebook è la scelta senza compromessi per chi cerca un compagno di produttività e intrattenimento incredibile. Oggi costa meno su eBay. Orinalo subito a soli 940,40 euro con PSPRGIUN25.

Il nuovo processore, Apple M4, è davvero potente. Non solo è in grado di gestire al meglio app e giochi, ma è anche in grado di supportarti quando è richiesta più energia e velocità. Inoltre, grazie alla gestione intelligente dei consumi e alla nuova batteria puoi usarlo fino a 18 ore con una sola carica.

I suoi 16GB di RAM sono perfetti per una gestione ottimale del multitasking, estrema fluidità nelle operazioni e tanta versatilità nell’utilizzo. I 256GB di SSD garantiscono tanto spazio per app, giochi e archiviazione. Non perdere altro tempo. Acquista ora il MacBook Air M4 a soli 940,40 euro, invece di 1249 euro.