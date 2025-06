Apple MacBook Air M4 sotto i 1000€ su Amazon: la promo scotta

Una promozione bollente è ancora disponibile su Amazon, salvo esaurimento scorte. Protagonista il fantastico e nuovissimo Apple MacBook Air M4 13″. Con 16GB di RAM e 256GB di SSD hai un vero e proprio gioiellino super fluido ed extra capiente. Non perdere altro tempo. Oggi lo acquisti con meno di 1000 euro!

Si tratta di un’ottima offerta per chi cerca un laptop di Casa Cupertino in grado di soddisfare prestazioni elevate anche in mobilità. Portalo con te ovunque e goditi il massimo del comfort e della produttività. Ma attenzione, questo notebook non è perfetto solo per il lavoro. Goditi un intrattenimento da 10 e lode con il display da 13,6 pollici Liquid Retina.

La consegna gratuita è inclusa nella tua iscrizione Prime. Inoltre, con questo acquisto puoi accedere ai Pagamenti Rateali di Amazon. Ciò significa che potrai pagare in 5 rate mensili a tasso zero da soli 199,80 euro al mese. Davvero un’ottima opportunità per ammortizzare la spesa approfittando subito della promozione speciale e limitata.

Apple MacBook Air M4 13″: qualità e prestazioni sempre al top

Acquistando un Apple MacBook Air M4 13″ avrai qualità e prestazioni sempre al top. La scocca iperleggera e ultrasottile ti permette di usarlo ovunque tu sia portandolo con te senza il minimo sforzo. Inoltre, grazie alla sua nuova batteria avanzata, hai fino a 18 ore di autonomia, assicurando performance incredibili anche quando non è collegato alla corrente.

Il nuovissimo chip Apple M4 è stato realizzato per offrire ancora più velocità e fluidità in tutto quello che fai. Perfetto per la tua produttività, è ideale anche per il tuo intrattenimento. Potrai fare le stesse cose in meno tempo, anche grazie ad Apple Intelligence, pensata per supportarti nella quotidianità.

La videocamera frontale da 12MP garantisce videocall perfette e i 3 microfoni ti faranno sentire benissimo dai tuoi interlocutori. I quattro altoparlanti con audio spaziale sono una gioia per le tue orecchie. Non perdere altro tempo: acquista il tuo nuovo MacBook Air M4 13″ con meno di 1000 euro.