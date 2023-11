Apple: MacBook con modem per connessione dati nel 2028

Il fatto che Apple intenda realizzare un modem proprietario 5G da implementare sui futuri iPhone non è assolutamente una novità e se ne discute orma da tempo. Ciò che tuttavia potrebbe rappresentare un dato del tutto nuovo è il fatto che anche i MacBook del futuro potrebbero venire equipaggiati con un modem per la connettività cellulare proprietario.

Apple: connettività cellulare su MacBook nel 2028

Stando infatti a quanto da poco riferito dall’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando sul proprio modem dal 2018, nel tentativo di allontanarsi da Qualcomm che attualmente fornisce il componente per gli iPhone. Il suddetto modem dovrebbe venire integrato sugli smartphone dell’azienda entro il 2026, ma entro il 2028 verrà aggiunto anche su altri dispositivi.

Gurman afferma infatti che le aspirazioni tecnologie di Apple includono lo sviluppo e l’implementazione di un modem interno nel suo system-on-a-chip (SoC), che alla fine vedrebbe il lancio di MacBook con connettività cellulare integrata.

Il giornalista ritiene altresì che Apple avrà probabilmente bisogno di due o tre anni in più per inserire quel chip pure all’interno delle versioni cellular di Apple Watch e iPad e degli altri Mac.

Questa, comunque, non sarebbe la prima volta che l’azienda della “mela morsicata” sta cercando di portare la connettività cellulare su MacBook. In passato, pare che il colosso di Cupertino avesse già preso in considerazione la possibilità di lanciare un MacBook Air con connettività 3G, ma l’allora CEO Steve Jobs avrebbe rifiutato la proposta a causa dell’eccessivo spazio che il modem avrebbe occupato sul computer. Un SoC integrato, però, permetterebbe di risolvere egregiamente la problematica.