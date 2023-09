Apple: MacBook e iPad con chip a 3 nanometri nel 2024

Nel 2024 faranno capolino sul mercato nuovi MacBook e iPad con chip a 3 nm, ma purtroppo la domanda per i dispositivi potrebbe essere sotto le aspettative di Apple per una mancanza di driver di crescita. A descrivere il suddetto scenario è stato l’analista della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo nelle scorse ore.

Apple: nuovi MacBook e iPad con chip a 3 nm in arrivo

Andando più in dettaglio, Kuo ha spiegato che “La domanda di 3 nm di Apple per il 2024 sarebbe al di sotto delle aspettative. Nel 2023, le spedizioni di MacBook e iPad di Apple sono diminuite significativamente di circa il 30% e del 22% a 17 milioni e 48 milioni di unità, rispettivamente. Il forte calo è attribuito alla fine della domanda di lavoro da casa (WFH) e alla diminuzione del fascino degli utenti per le nuove specifiche (Apple Silicon e Mini-LED). Guardando al 2024, la domanda di 3 nm di Apple è influenzata negativamente dalla mancanza di driver di crescita per MacBook e iPad”.

Il colosso di cupertino, dunque, non potrà più contare sui catalizzatori di crescita che ha visto negli ultimi anni, come un incremento della domanda di lavoro da casa guidato dalla pandemia o la novità dei chip Apple Silicon che ha spinto molti utenti ad aggiornare i propri dispositivi, ma considerando che le vendite di Mac e iPad sono già diminuite significativamente nel 2023, è ragionevole ritenere che il colosso di Cupertino avrà vendite più favorevoli nel 2024.

È altresì bene tenere presente, sempre a tal riguardo, che i futuri modelli di iPad Pro dovrebbero venire equipaggiati con display OLED, il che potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di crescita.