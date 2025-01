Apple MacBook Pro M4 16/512GB è il momento di farlo tuo: anche in 5 rate

Apple MacBook Pro M4 è un laptop di ultima generazione che ha bisogno di ben poche presentazioni. Una macchina potente da utilizzare per qualsiasi scopo e su cui fare affidamento. In questa configurazione con 12GB di RAM e 512GB di memoria su SSD offre il meglio di sé. Disponibile in colorazione Nero Siderale e con display da 14,2 pollici è impossibile non rimanere stupiti. Lo acquisti su Amazon a 1796€ con un investimento che vale fino all’ultimo centesimo. Il piccolo ribasso del 8% riduce il prezzo di cerca duecento euro e se vuoi, puoi pagare con le 5 rate senza interessi di Amazon.

Un laptop senza precedenti: Apple MacBook Pro M4

Presentato da relativamente poco sul mercato, il magnifico Apple MacBook Pro M4 è uno strumento su cui puntare. Per chi lavoro nel mondo dell’informatica e della grafica, questo dispositivo rende ogni processo scorrevole, veloce e affidabile. I software più rinomati girano come se stessimo parlando di Paint e Word e facilitano la quotidianità.

In colorazione nera è ancora più spettacolare, la scocca è sempre in metallo naturalmente. Il modello i questione monta un display da 14,2 pollici Liquid Retina XDR con colori vividi e luminosità eccellente. Al suo interno il nuovissimo Chip M4 che viene abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria per eliminare qualsiasi ostacolo.

Altra aggiunta è la predisposizione del prodotto a funzionare con Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale proprietaria che ti accompagna in ogni gesto e rende ogni richiesta esaudibile. Rispetto al passato trovi una videocamera con sistema audio evoluti e la batteria che ora ti concede 24 ore di autonomia con una sola ricarica. È impossibile non apprezzare questa caratteristica che ti consente di lavorare ovunque.

A 1796€ su Amazon, Apple MacBook Pro M4 è il laptop da acquistare se sei in cerca di potenza. Collegati e approfitta dello sconto del 8% per aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.