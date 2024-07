Apple Magic Keyboard, la tastiera COMPLETA e senza fili (-30€)

Completa il tuo setup a cura di Casa Cupertino con la famosissima Apple Magic Keyboard. Una volta che la posizione sulla tua scrivania hai tutto ciò che ti occorre e soprattutto una continuità di stile e design che beh, sarà sempre la sua parte.

Naturalmente è dotata di layout QWERTY italiano. Approfitta al volo dello sconto del 10% garantito dalle offerte del Prime Day 2024 su Amazon per poter acquistarla ad appena 104€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Apple Magic Keyboard, la tastiera che completa il tuo setup

Di tastiere sul mercato ce ne sono a iosa ma se vuoi un setup completamente firmato dalla Mela morsicata, beh, la Apple Magic Keyboard è tutto ciò che ti occorre. Straordinariamente bella e completa di tutto, non ti fa mancare niente sotto le dita.

Non solo è ultra slim e realizzata con materiali di prima qualità, ma è priva anche di cavi dal momento che è completamente ricaricabile e ti assicura settimane di autonomia ogni volta che ne hai bisogno.

Come ti dicevo, il layout è QWERTY italiano arricchito sia dai tasti funzione con comandi rapidi per la gestione dei contenuti multimediali che dal tastierino numerico che ti offre una praticità maggiore quando lavori con fogli di calcolo e così via.

Visto che si collega tramite Bluetooth ai tuoi dispositivi, non solo la puoi usare con Mac ma anche con iPad e iPhone per un prodotto che è super versatile.

Insomma, la Apple Magic Keyboard non ha bisogno di altre presentazioni. Collegati immediatamente su Amazon se sei interessato e approfitto dello sconto del prime Day 2024 per acquistarla a soli 104€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.